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“Genç Parti İYİ Parti’ye yakın”

Genç Parti Kocaeli İl teşkilatı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldız, Genç Parti’nin kuruluş felsefesinin İYİ Parti’ye yakın olduğunu belirtti.

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Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ve yönetimi, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Genç Parti’nin ziyaretinde İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın talimatıyla sahalara geri döndüklerini ifade eden Başkan İbrahim Altınoğlu, tüm siyasi partileri ziyaret ederek biz de buradayız mesajı verdiklerini belirtti.

“İYİ PARTİ’YE KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK VERMEK”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 2020 yılında seçim öngördüklerini ifade ederek İyileştirilmiş Parlamanter Sistemi’n geri gelmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, “Genel Başkanımız Meral Akşener 2 yıl önce tüm zorluklara rağmen iyi ve cesurlar hareketini başlatarak partimizi kurdu. Değişimin başlangıcını olduk ve Türkiye’yi ihtiyacı olan iyi bir yönetim anlayışına kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerinde bulundu. Genç Parti’nin kuruluş felsefesinin İYİ Parti’ye yakın olduğunu belirterek ‘’Normal şartlarda sizin yeriniz İYİ Parti’ye kayıtsız şartsız destek vermektir.’’ dedi.

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