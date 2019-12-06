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Gönülaçar davasında sürücü tam kusurlu bulundu

Gebze’!de hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından inerken aşağı düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanırken, sürücü tam kusurlu bulundu

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Olay, 16 Temmuz günü Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda ailesiyle yaşayan Günay Gönülaçar, Gebze’de çalıştığı restorana gitmek için halk otobüsüne bindi. Günay Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada inmek için kapıya yaklaştı. Günay Gönülaçar, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada aşağı düşerek otobüsün altında kaldı. Üniversiteye hazırlanan, okul masraflarını çıkarmak için çalışan Günay Gönülaçar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan halk otobüsü sürücüsü Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Günay Gönülaçar’ın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianame Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'BIRAKTIĞI KAĞIDI, BAKMADAN ATTIM'

Soruşturma kapsamında otobüste Günay Gönülaçar’ın yanında oturan A.Ç. de emniyette ifade verdi. Günay Gönülaçar’ın yanında bulunan kişiye bir kağıt verdiği iddiasıyla ilgili A.Ç., genç kızı tanımadığını, sağ bacağının üstüne bıraktığı kağıtta telefon numarasının yazılı olduğunu tahmin ederek bakmadan attığını söyledi. Sürücü Yüksel K. ise havanın sıcak olması nedeniyle kapıyı açtığını belirterek, genç kızın otobüs hareket halindeyken ayağa kalkıp kapıya yöneldiğini, basamağa adım atıp aşağı düştüğünü, aracı durdurarak yardıma koştuğunu, vicdan azabı çektiğini söyledi. İddianamede Yüksel K. asli ve tam kusurlu bulunurken, 'taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanması talep edildi. Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki ay görülecek duruşma kapsamında Yüksel K., 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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Yorumlar

(1)
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ayhan - telefon numarası varmış ama baakmadan kagıdı atmış.kendisine bırakılaan bir eşyayı yada notu okumadan 100 kişiden kaç tanesi atar

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