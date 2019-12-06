CHP'den Körfez Belediye Başkanlığı tartışılan Bozkurt Uslu, CHP İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. İşte Uslu'nun adaylık açıklaması: Kocaeli’nin 12 ilçesinde sürekli partili arkadaşlarımla birlikteyim. Fakat bu birliktelik kongrelere dönük bir birliktelik değil. Ben zaten adaylık düşünsem de düşünmesem de partililerimizle iç içeyim. Yaşamım bu kentte geçti, bu kentte futbol oynadım, bu kentte sivil toplum örgütlerini temsil ettim, bu kentte siyaset yaptım. Dolayısıyla partide kimin başkanolacağını belirleyecek kişilerle çok uzun yıllarda dayanan birlikteliğim var. Bu yüzden özel bir çalışma yapmıyorum. Sonuçta ilçe başkanları ve il delegeleri başka bir şehirden gelmeyecek. Hepsi, benim uzun yıllardır yol arkadaşlığı yaptığım dostlarım olacak. Bu geçmişim ve yaptıklarım sayesinde iddialı olduğumu düşünüyorum."
Dün 15:25 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:26 TSİ
CHP Kocaeli'de Bozkurt Uslu sesleri!
CHP'den Körfez Belediye Başkanı olan ancak parti içerisinde büyük tartışma yaratan Bozkurt Uslu'nun CHP İl Başkanlığı'na aday olduğu öğrenildi
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Yorumlar
(2 )
Hakan Saltık - Abi başarılar çok sevindim
Babacan - Bozkurt beye yakışır
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