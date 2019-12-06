Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:25 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:14 TSİ

CHP'de İl Başkanlığı için flaş isim

CHP'den Körfez Belediye Başkanı olan ancak parti içerisinde büyük tartışma yaratan Bozkurt Uslu'nun CHP İl Başkanlığı'na aday olduğu öğrenildi

mask

CHP'den Körfez Belediye Başkanlığı tartışılan Bozkurt Uslu, CHP İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. İşte Uslu'nun adaylık açıklaması: Kocaeli’nin 12 ilçesinde sürekli partili arkadaşlarımla birlikteyim. Fakat bu birliktelik kongrelere dönük bir birliktelik değil. Ben zaten adaylık düşünsem de düşünmesem de partililerimizle iç içeyim. Yaşamım bu kentte geçti, bu kentte futbol oynadım, bu kentte sivil toplum örgütlerini temsil ettim, bu kentte siyaset yaptım. Dolayısıyla partide kimin başkanolacağını belirleyecek kişilerle çok uzun yıllarda dayanan birlikteliğim var. Bu yüzden özel bir çalışma yapmıyorum. Sonuçta ilçe başkanları ve il delegeleri başka bir şehirden gelmeyecek. Hepsi, benim uzun yıllardır yol arkadaşlığı yaptığım dostlarım olacak. Bu geçmişim ve yaptıklarım sayesinde iddialı olduğumu düşünüyorum." 

Bugün 15:25 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

7 ayda geldiğimiz nokta WC’lerin ücretsiz olması mask
7 ayda geldiğimiz nokta WC’lerin ücretsiz olması
İzmit Belediyesi’nde ilk! Hürriyet sesini kapattı mask
İzmit Belediyesi’nde ilk! Hürriyet sesini kapattı
"CHP ve AK Parti'nin birbirinden farkı yok" mask
"CHP ve AK Parti'nin birbirinden farkı yok"
İzmit Belediyesi’nde “Kurnaz Başkan” gerginliği mask
İzmit Belediyesi’nde “Kurnaz Başkan” gerginliği
CHP'de kurultay için kritik genelge mask
CHP'de kurultay için kritik genelge
Ünlü: Işıklandırma projesi son aşamaya geldi mask
Ünlü: Işıklandırma projesi son aşamaya geldi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL