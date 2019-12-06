Bakın Kocaeli'de en fazla işlenen suç hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 266 bin 889 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 215 bin 170 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96,2'sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,1'ini erkekler oluşturdu.

HÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE EN ÇOK HIRSIZLIK SUÇU

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlülerin yüzde 17'si hırsızlık, yüzde 2,4'ü yaralama, yüzde 6,7'si Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yüzde 5,8'i İcra İflas Kanunu'na muhalefet ve yüzde 3,5'i ise öldürme suçu işledi.

5 BİN 184 KİŞİ CEZAEVİNE GİRDİ

Kocaeli'de bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 5 bin 184 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 3 bin 995 hükümlünün çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin 4 bin 954’ü erkekler, 230’u ise kadınlar, çıkan hükümlülerin ise 3 bin 806 'sını erkekler,189’unu ise kadınlar oluşturdu.

YARALAMA TAKİP ETTİ

Kocaelİ'de Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlülerin 910'u hırsızlık, 725'i yaralama, 486'sı uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işledi.