Yuvam Akarca’da vatandaşlar isyan etti

İzmit Yuvam Akarca Konutlarında bulunan vatandaşlar basın açıklaması gerçekleştirilerek otobüs hatlarından baz istasyonuna birçok konuda şikayetleri olduğunu bildirdi. Açıklamaya Yuvam Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Elbaş, yöneticiler, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Fatma Keskin, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun, Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

İnsanlarımız mağdur edilmiştir

Mahalle sakinleri adına açıklamayı okuyan Elbaş, “Yuvam’ın ilk kuruluşunda 2 hat olan 27 ve 28 nolu ulaşım hatlarımızdan 27 nolu hat olan, 3 bölge ve takriben iki bin nüfuslu yerleşke halkımızın ulaşım sorunu 27 nolu hat bilmediğimiz nedenlerle kaldırılarak insanlarımız mağdur edilmiş, 28 nolu hatta insanlarımızın yoğunluğu nedeniyle ulaşımı çözemez durumda bırakılmıştır. 27 nolu hattın tekrar hizmet vermesi için daha önce eski Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na gidilmiş, kendisinin ilgililere bu sorunu acil olarak çözün talimatı vermesine rağmen bugüne kadar çözüm bulunamamıştır” dedi.

Acilen çözülmesi gerekiyor

Yetkilileri göreve çağırdıklarını belirten Elbaş, “Yine 27 nolu hat ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan randevu alınarak T Y yönetim kurulumuz ile 2 mahalle muhtarımız ile birlikte görüşülerek çözüm talebimiz iletilmiş, kendi konu ile ilgili Gökmen Bey’e gerekli çalışmaları yapması için bizleri yönlendirmiş, bugüne kadar hala bir çözüm bulunamamış, TYY Başkanı olarak UKM Trafik Daire Başkanımız Ahmet Bey ile muhtelif defalar görüşülüp konuyu kısa zamanda çözeceğiz demesine rağmen yine çözüm bulunmamıştır. Konunun acilen çözülmesi için yetkililere önemle göreve çağırıyoruz” dedi.

Baz istasyonu yapımı durdurulsun

Baz istasyonu yapımının durdurulmasını talep ettiklerini belirten Elbaş, “Yine Yuvam Akarca Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bulunan PTT’ye ait bina üzerine 15 metre yüksekliğinde az istasyonu kurulum aşamasında olup mahalle sakinlerimizi aşırı derecede düşünmeye ve tepki göstermeye sevk etmektedir. 4 mahallede yaşayan takriben 30 bin sakin için baz istasyonunun yapımının durdurulmasını talep ediyor, konunun çözümü için yetkilileri acil göreve davet ediyoruz. Ayrıca bu bina yaklaşık 20 senedir kullanılmıyor. Boş ve atıl durumda duran binanın değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

Akşam ve sabahları aşırı koku rahatsız ediyor

İZAYDAŞ ile ilgi de sorunlarının olduğunu belirten Elbaş, “Zaman zaman İZAYDAŞ’ın akşam ve sabahları aşırı derecede koku salması insanlarımızı rahatsız etmektedir. Sürücü eğitim güzergahının da başka bir bölgeye alınmasını da ayrıca talep ediyoruz. Bu şikayetlerimizin acil çözüm bulması için yetkilileri görev yapmaya davet ediyoruz. Sorunların çözüm bulmaması halinde yönetim olarak yasal yollara başvuracağımızı bildiririz” şeklinde konuştu.