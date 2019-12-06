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Engin Koyun dünyaevine girdi

AKP Körfez İlçe eski Başkanı ve eski İl Başkan Yardımcısı Engin Koyun’un 2 ay önce aile içinde düzenlenen sade bir törenle evlendi
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Engin Koyun geçtiğimiz Haziran ayında eşi Sevinç Koyun’u kanser rahatsızlığı nedeniyle kaybetmişti.
Engin Koyun’un yaklaşık 2 ay önce aile içinde akrabası olan Ayşe Koyun'la sade bir törenle dünya evine girdi . Engin
Koyun’un evlendiği, Ayşe Koyun’un fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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