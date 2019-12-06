İSU'ya yeni atama

Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce İSKİ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fatih Turan, ikinci kez tekrarlanan seçimleri yeniden İmamoğlu’nun kazanmasıyla birlikte görevinden ayrıldı. Bir süredir yeni görev bekleyen Turan, İSU yönetim kurulu üyesi oldu. Kısa bir zaman içerisinde İzmit'te gelmesi beklenen Turan, bundan sonra İSU Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak.

FATİH TURAN KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında Lisans eğitimine başladı. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ulaştırma Mühendisliği Programından İnşaat/Ulaştırma Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Temmuz 2009’da Sakarya Büyükşehir Belediyesinde; önce Ulaşım Dairesi Başkanı olarak, daha sonra Mart 2011’den 2014 sonuna kadar teknik işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında kısa bir dönem Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 2015 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne geçti. Burada iki yıl boyunca genel müdürlük yaptı. 2017’de İSKİ Genel Müdürü oldu. Evli ve iki çocuk sahibi olan Fatih Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.