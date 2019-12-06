Tanta'dan o iddialara yanıt

İzmit Belediye Başkanvekili Hakan Tanta, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ten habersiz belediyeye personel aldığı iddialarına şu şekilde yanıt verdi: Geçen gün yerel bir gazetede Fatma Kaplan Hürriyet’in ekim ayında Almanya’ya yaptığı ziyaret sırasında, benim İzmit Belediyesi’ne kendisinden habersiz personel alımı gerçekleştirdiğim, daha sonra da bu personeli Başkan Yardımcısı Ünal Özmural'ın sekreteri olarak işe başlattığımla ilgili bir iddia yer almıştı. İddianın gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı için ya da bir gazetecinin ‘yanlış istihbarat alma hakkına’ duyduğum saygıdan dolayı haberi çok önemsememiştim. Kaldı ki Ünal Bey Kasım ayında göreve atandı ve personeli de yanılmıyorsam çok yeni işe başladı. Ancak birkaç yerden olay gerçekmiş gibi duyumlar alınca açıklama gereği duydum. Beni tanıyanlar, arkadan iş çevirecek bir adam olmadığımı, yaparsam da yaptığım işin arkasında sonuna kadar duracağımı çok iyi bilirler.