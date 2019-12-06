İzmit'te felaket gibi kaza

Freni boşalan kamyon 6 araca çarptı: 2 yaralı

İzmit Gazanfer Bilge Bulvarından yasak olmasına rağmen iniş yapan kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki araçlara çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Daha önce defalarca kez kazalara sahne olan ve “Ölüm Yokuşu” olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarından Santral Kavşağı istikametine inen Hüseyin İri (28) idaresindeki 41 VS 422 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki Özdemir Sayan (42) idaresindeki 41 FJ 324 plakalı otomobile çarparak yanında bulunan 34 RG 4725 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çarpmanın etkisiyle 41 FJ 324 plakalı otomobil ise önünde bekleyen diğer 4 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Özdemir Sayan yaralanırken kamyon sürücüsü Hüseyin İri ise devrilen kamyonda sıkıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sayan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürülürken bulunduğu yerde sıkışan kamyon sürücüsü Hüseyin İri ise ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İri, daha sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekicilerle otoparka götürülmesinin ardından yeninden trafiğe açıldı.