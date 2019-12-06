İzmit'te felaket gibi kaza

Freni boşalan kamyon 6 araca çarptı: 2 yaralı
İzmit Gazanfer Bilge Bulvarından yasak olmasına rağmen iniş yapan kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki araçlara çarparak bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken 7 araçta maddi hasar meydana geldi.
Daha önce defalarca kez kazalara sahne olan ve “Ölüm Yokuşu” olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarından Santral Kavşağı istikametine inen Hüseyin İri (28) idaresindeki 41 VS 422 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki Özdemir Sayan (42) idaresindeki 41 FJ 324 plakalı otomobile çarparak yanında bulunan 34 RG 4725 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çarpmanın etkisiyle 41 FJ 324 plakalı otomobil ise önünde bekleyen diğer 4 araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Özdemir Sayan yaralanırken kamyon sürücüsü Hüseyin İri ise devrilen kamyonda sıkıştı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sayan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine götürülürken bulunduğu yerde sıkışan kamyon sürücüsü Hüseyin İri ise ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İri, daha sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekicilerle otoparka götürülmesinin ardından yeninden trafiğe açıldı.
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Yorumlar
(9 )
Brs - O yol her türlü araç için ciddi sıkıntı.ağır tonajlı araç ile inmek zaten felaket ama binek araç için dahi sakıncalı bir yol
Bu Yol Kullanima Kapat - Kamyonlarin oraya girmesi yasak. Bile bile oraya giren vicdansiz kamyon surucusu dua ediyoruz ki islah olsun. Baskasinin hayatini umursamayan garip vicdansiz insanlarla ayni yollari kulllaniyoruz. Kamyon altinda kalsan adamin umrunda degil. Ilave olarak hatali yapilmis bu yol derhal kullanima kapatilmali insan hayati bu kadar ucuz mu..
Gizli - Kardesim cok basit trafik kontrol polisi dikin oraya daha oluyomu bakin bakalim daha minibüs kamyon kamyonet iniyomu bukadar zormu
Ersoy - Polisi de ezer geçer bu kamyoncular...
Vatandaş - Allahin aşkına oraya sadece arabalarin gecebilecegi yukseklikte basina ve yolun sonuna yapamiyormusunuz en azindan yuksek arabalar kamyonlar gecemeyecegini anlicaklar gecemicekler bu kadar kolay onlemler varken neden yapilmiyor birsey insanlarin cani yaniyor
Ersoy - Yolun başına mantıklı da sonuna niye? Yolun sonundan geri dönsünler diye mi?
KEREM - Evet,belediye bir cok konuda hayli duyarsız ama şoförler de cok dikkatsiz ve bencil!Trafik kuralları Izmit 'te adeta askıya alınmış durumda....
Vatandaş - BELEDİYE BELEDİYE KÖRMÜSÜN ARTIK ŞURAYA BİR ÖNLEM AL HERŞEY ÇALIŞINCA OLUYORLA OLMUYOR ÇALIŞ OLDUGUNU GÖRELİM SONRA CALISINCA OLUYOR DERSİN KİM BİLİR DAHA KAÇ CAN GİDİCEK. ÇALIŞIYORSANIZ HAKKIYLA CALISIN
ayhan - oradan inen kamyon şoförlere lafın varmı
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