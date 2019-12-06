Kaza, İzmit Santral Yokuşu'nda meydana geldi. Yokuşundan yasak olmasına rağmen inen kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Sıkışan diğer sürücüler için de kurtarma işlemleri devam ediyor.
Bugün 17:19 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:22 TSİ
Yaralılar ambulanslara taşınıyor
İzmit Gazanfer Bilge Yokuşu'nda meydana gelen kazada yaralana sürücüler ambulanslara taşınıyor
Bugün 17:19 TSİ - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Izmitli - bu yolu böyle yapan ötede nasıl hesap vercen ibrahim bey
Vatandaş - Anlamadıgım birsey var bu yolun basina ve sonuna sadece arabalarin gecebilecegi bir demir yukseklik koyamiyorlarmi sadece arabalar geçebilsin yolu kisaltmak adina daha cok bu kazlar olucak gibi duruyor
Hanut - Bu yolun derhal kapatılması lazım. Yapanlar hakkında yasal işlem yapılması gerek. Ayrıca o kamyon oraya nasıl alındı. Bunun için bir önlem yok mu ?
Araçta sigara içenler takip edileceğine. Trafikte kural tanımayan kamyon ve tırlara önlem alınsın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.