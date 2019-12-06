Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:19 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:22 TSİ

Yaralılar ambulanslara taşınıyor

İzmit Gazanfer Bilge Yokuşu'nda meydana gelen kazada yaralana sürücüler ambulanslara taşınıyor

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kaza, İzmit Santral Yokuşu'nda meydana geldi. Yokuşundan yasak olmasına rağmen inen kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Sıkışan diğer sürücüler için de kurtarma işlemleri devam ediyor. 

Bugün 17:19 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

Izmitli - bu yolu böyle yapan ötede nasıl hesap vercen ibrahim bey

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 18:33
02

Vatandaş - Anlamadıgım birsey var bu yolun basina ve sonuna sadece arabalarin gecebilecegi bir demir yukseklik koyamiyorlarmi sadece arabalar geçebilsin yolu kisaltmak adina daha cok bu kazlar olucak gibi duruyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 18:25
01

Hanut - Bu yolun derhal kapatılması lazım. Yapanlar hakkında yasal işlem yapılması gerek. Ayrıca o kamyon oraya nasıl alındı. Bunun için bir önlem yok mu ?

Araçta sigara içenler takip edileceğine. Trafikte kural tanımayan kamyon ve tırlara önlem alınsın.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 06 Aralık 17:35
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Körfez'de sürprizin sonu kötü bitti mask
Körfez'de sürprizin sonu kötü bitti
“Pişmanım” diyen katil zanlısı cezayı duyunca baygınlık geçirdi mask
“Pişmanım” diyen katil zanlısı cezayı duyunca baygınlık geçirdi
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!
Çobanını öldürdüğü iddia edilen şahıstan kan donduran mektup! mask
Çobanını öldürdüğü iddia edilen şahıstan kan donduran mektup!
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı mask
İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı
Rüzgâr pervanesi taşıyan TIR devrildi mask
Rüzgâr pervanesi taşıyan TIR devrildi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak mask
İzmit'te tuvaletler de ücretsiz olacak
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak mask
Körfez Halk Ekmek de 1,5 lira olacak
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti! mask
Aniden fenalaşan işçi hayatını kaybetti!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL