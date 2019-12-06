Başkan Büyükakın, Doğan’ı ziyaret etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, MEDAR Gebze Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile Merkez Hastanesi sahibi Dr. Hakan Öbek’i iş yerlerinde ziyaret etti. AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da eşlik ettiği ziyarette Doğan ve Öbek, nazik ziyaretleri için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz