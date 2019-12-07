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Kocaeli’de emsal karar! On binlerce çalışana ikramiye!

Çalışan yüz binlerce kişi 4 taksit halinde ikramiye alıyor. Belediye şirketlerinde çalışan 450 bin işçiye ikramiye ödenmesinin yolu da açılıyor. KDK, Gebze Belediyesi çalışanına 52 günlük ilave tediye ödenmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı.

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Taşerondan kadroya geçen işçilerden merkezi kurumlarda çalışanlar ilave tediye alırken belediye şirket işçileri ise bu ikramiyeleri alamıyor. Yargıtay’ın belediye şirketlerini “özel hukuk tüzel kişiliği” yani özel şirket statüsünde kabul etmesi, belediye şirket işçileri için ilave tediye kapısını kapatmıştı. Bu durum, yılda 52 gün ilave tediye alan merkezi kurum işçileri ile belediye şirket işçileri arsında önemli bir gelir farkına yol açmıştı. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) Gebze Belediyesi’nin personel şirketi ile ilgili verdiği bir karar, belediye şirket işçileri için ilave tediyenin kapısını araladı.

60 YILLIK İNCELEME

Bir belediye işçisinin başvurusunu karara bağlayan KDK, “696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerden merkezi kurumlarda çalışanlar ilave tediye alırken belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ilave tediye alamamasının ayrımcılığa yol açtığına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğuna” karar verdi. KDK, başvuru üzerine yaptığı inceleme ve araştırmalar neticesinde işçinin talep ettiği tediyenin 1956 tarihli 6772 Sayılı Kanunla düzenlendiğini tespit etti. Tavsiye kararında, 60 yıllık bir kanunun yeniden tartışılma sebebinin kamuda taşeronlaşma olarak bilinen uygulamaya 2017’de son verilerek 900 bin çalışanın işçi kadrosuna ve mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi olduğunun altı çizildi. KDK, başvuran işçinin, sermayesinin tamamı Gebze Belediyesi’ne ait bir şirkette çalıştığı göz önüne alındığında işçiye ilave tediyenin verilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı. KDK’nın kararları tavsiye niteliğinde olup mutlak bağlayıcılığı yok. Ancak Gebze Belediyesi’nin KDK’nın kararına uyarak şirket işçilerine ilave tediye ödemesi durumda bu karar emsal nitelik teşkil edip yüz binlerce belediye şirket işçisi için ilave tediye ödemesinin yolunu açacak. Ayrıca KDK’nın bu kararı, belediye şirket işçilerinin mağduriyetinin en üst düzeyde tescil edilmesi anlamı da taşıdığı için bu kapsamdaki işçilerin ve sendikaların ilave tediye mücadelesine önemli bir katkı sağlayacak. Süreç içinde belediye şirket işçilerinin ilave tediye alabilmesinin yolunu açacak.

İLAVE TEDİYE NE KADAR?

Kamu işçileri, yılda toplam 52 günlük ücretleri kadar ilave tediye alabiliyor. Bu ilave tediyenin 26 günlük kısmı kanundan kaynaklanıyor. Diğer 26 günlük kısmı ise Cumhurbaşkanı kararı ile ödeniyor.  Her bir ilave tediye dilimi 2 taksit halinde veriliyor. İşçiler, toplamda 4 taksit halinde 52 günlük ilave tediye alıyorlar. En düşük maaşlı işçi 3 bin 169 lira tediye ikramiyesi alıyor. Ödeme tarihleri Resmi Gazete’de ilan ediliyor. Dolayısıyla belediye şirket işçileri, ilave tediye ödemesi başlarsa yılda 52 günlük kazançları tutarında ek gelir elde edebilecekler. Kararın bir örneği bilgi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na gönderildi. Belediye şirket işçilerine ilave tediye yolunun açılmasını değerlendiren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, verilen kararların yüz binlerce vatandaşın derdine çare olduğunu belirterek, “Belediye şirketlerinde çalışan işçilerimize yönelik verdiğimiz bu karar da örnek olacak. Yüz binlerce belediye işçimiz bu kararın emsal özelliğinden yararlanacaktır” dedi.

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