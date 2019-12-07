Meteoroloji Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da pazar günü öğlen saat 12'ye kadar kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yayımladı. Hafta sonunda Marmara Bölgesi'nde yerel yağışlar etkisini gösterecek. Ege'nin büyük bir kısmında ise güneşli hava hakim olacak. Pazar günü bu durum değişmeyecek. Fakat İç Anadolu’da gece ayazla sıcaklıklar eksi derecelere inecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da pazar günü kar bekleniyor.
Bugün 09:45 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:20 TSİ
Meteoroloji hafta sonu için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için yeni uyarı yayınladı.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz