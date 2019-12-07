Meteoroloji hafta sonu için uyardı!

Meteoroloji Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da pazar günü öğlen saat 12'ye kadar kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yayımladı. Hafta sonunda Marmara Bölgesi'nde yerel yağışlar etkisini gösterecek. Ege'nin büyük bir kısmında ise güneşli hava hakim olacak. Pazar günü bu durum değişmeyecek. Fakat İç Anadolu’da gece ayazla sıcaklıklar eksi derecelere inecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da pazar günü kar bekleniyor.