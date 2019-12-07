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Vekillerin artık geçiş üstünlüğü var

Çakar yasağı kapsamında çakar kullanamayan vekiller için dün Meclis'te geçiş üstünlüğü maddesi gece saat 03.00'te yeniden düzenlendi. Yeni yapılan değişiklikle milletvekilleri kırmızı ışıkta geçebilecek çakar da takabilecek.
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Çakar yasağının başlamasıyla birlikte çakar kullanamayan vekiller için dün gece sabaha karşı 03.00 sularında 600 milletvekilinin aracına trafikte geçiş üstünlüğü hakkı tanındı. Yeni düzenlemeye göre vekiller kırmızı ışıkta geçebilecek ve çakar lamba da kullanabilecek.

SABAHA KARŞI KABUL EDİLDİ

TBMM'de görüşülen torba yasa sabaha karşı 03.00 sıralarında kabul edildi. Görüşmeler sırasında geçiş üstünlüğü maddesi yeniden düzenlenerek Genel Kurul'dan geçti.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE VEKİLLER DE EKLENDİ

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken; geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına milletvekilleri de eklendi.

KIRMIZIDA DA GEÇEBİLECEKLER

Milletvekili araçları kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi olmayacak, çakar da takabilecek.

ÇAKAR YASAĞINDA VEKİLLER DE VARDI

Kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlarla görev yapan kamu görevlilerinin araçlarında çakar lamba yasağı başladı. Yasak kapsamında milletvekilleri de çakar lamba kullanamıyordu.

ÇAKAR YASAĞI BAŞLADI

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımında yeni dönem 1 Kasım'da başladı. Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması yasaklandı. Belediye başkanları, rektörler, kaymakamlar da çakar lamba kullanamayacak.

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