Olay D-100 Ankara istikameti Halkevi mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe araç çarptı. Araç sürücüsü köpeği yaralı halde bırakarak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek hayata tutunamadı. Köpeği o halde gören diğer araç sürücüleri güvenlik ekiplerine haber verdi.
Bugün 10:01 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:02 TSİ
Önce çarptı sonra kaçtı!
Halkevi’nde bir sürücü çarptığı köpeği yol kenarında yaralı şekilde bırakarak olay yerinden kaçtı.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz