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Önce çarptı sonra kaçtı!

Halkevi’nde bir sürücü çarptığı köpeği yol kenarında yaralı şekilde bırakarak olay yerinden kaçtı.
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Olay D-100 Ankara istikameti Halkevi mevkiinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe araç çarptı. Araç sürücüsü köpeği yaralı halde bırakarak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek hayata tutunamadı. Köpeği o halde gören diğer araç sürücüleri güvenlik ekiplerine haber verdi.

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