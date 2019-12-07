Çakıroğlu Düğün Salonu'nda cemiyet müzikleri yapan, aynı zamanda siyasi partilerin seçim müziklerini de yapmış olan Akbaba'ya 2 ay önce şeker hastalığı 3 gün önce ise kanser teşhisi konmuştu. Tedavi görmeye başlan Akbaba aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 54 yaşındaki sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbaba'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip 95 Evler Mimar Sinan Camii'nden kaldırılacak.