Çakıroğlu Düğün Salonu'nda cemiyet müzikleri yapan, aynı zamanda siyasi partilerin seçim müziklerini de yapmış olan Akbaba'ya 2 ay önce şeker hastalığı 3 gün önce ise kanser teşhisi konmuştu. Tedavi görmeye başlan Akbaba aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 54 yaşındaki sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbaba'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip 95 Evler Mimar Sinan Camii'nden kaldırılacak.
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Körfezli sanatçı Ahmet Akbaba hayatını kaybetti
Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından sevilen Körfezli sanatçı Ahmet Akbaba hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz