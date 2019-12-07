Fabrika işçisi gözetleme kulesinde asılı bulundu

Olay, Gebze'de bulunan Gaziler Mesire Alanı’nda meydana geldi. Alanın içerisinde bulunan gözetleme kulesinde bir kişinin asılı şekilde olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.A’nın (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.