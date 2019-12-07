Olay, Gebze'de bulunan Gaziler Mesire Alanı’nda meydana geldi. Alanın içerisinde bulunan gözetleme kulesinde bir kişinin asılı şekilde olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.A’nın (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Fabrika işçisi gözetleme kulesinde asılı bulundu
İlimizde fabrika işçisi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki İ.A, mesire alanındaki gözetleme kulesinde asılı bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz