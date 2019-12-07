2019 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 12’nci Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni bugün WellbornLuxuryHotel’deTicaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Kocaeli’de faaliyet gösteren 24 firmaya KOBİ ile Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü verildi. Bu yılki Büyük Ödül’ün sahibi KOBİ Ödülü’nde Genmacs, Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülleri’nde ise Mustafa Nevzat İlaç oldu.

YOĞUN KATILIM

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Gebze Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO Meclis başkanı Hasan Tahsin Tuğrul,Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Akın Doğan, firma yetkileri ve davetliler katılım sağladı.17.30’da başlayacağı duyurulan program Rifat Hisarcıklıoğlu’nun geç gelmesinden dolayı 20.00’de başladı.

“TECRÜBELERİMİZİ AKTARIYORUZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Metal – makine – otomotiv - inşaat sektörlerinde ve köprülü vinç mesleğinde 3 bin 951 adaya sınav ve belgelendirme hizmeti verdik. Bu sınavlara ek olarak, KBB tarafından hayata geçirilmesi planlanan “Mesleki Eğitim Kampüsü” projesinin fizibilite çalışmasını ABİGEM ile birlikte yürütüyor ve bu alandaki bilgi ve tecrübelerimizi aktarıyoruz” dedi.

“360 DERECE DEĞERLENDİRİYORUZ”

“360 derece değerlendiriyoruz” diyen Zeytinoğlu, “Bu organizasyon ile firmalarımızı 7 kategori olmak üzere, 360 derece değerlendiriyoruz. Bu kategoriler; Verimlilik, İstihdam, Yenilikçilik ve Markalaşma, Finansal Sonuçlar, Dış Ticaret, Çalışanların Geliştirilmesi ve Bilinçlendirilmesi, Topluma Katkı ve Çevre. Çeyrek asırdır düzenlediğimiz Şahabettin Bilgisu Çevre ödülleri ile çevreye katkısı olan firmalarımızı, ayrıca ödüllendirdiğimizi de buradan hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.

“AÇIK ALANLARINI GÖREBİLİYORLAR”

Zeytinoğlu son olarak “Ödülün yanı sıra, organizasyonumuza katılan tüm firmalarımızın en önemli kazanımı, PWC danışmanlığı ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından verdiğimiz geribildirim raporudur. Firmalarımız bu rapor ile iyileştirmeye açık alanlarını görebiliyorlar, sektörlerinde kendilerini kıyaslama ve eksikliklerini giderme imkanı bulabiliyorlar. Böylece yarışmaya katılan her bir firmalarımızın, kendilerini birer kazanan olarak görmelerini istiyoruz. Sanayicilerimizin performanslarını daha da artırmalarını temenni ediyoruz” dedi.

“NEDEN TAŞINIYOR ÇÖZEMEDİM”

Zeytinoğlu’ndan sonra konuşan TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu, “Herkes Kayserili sanıyor ama ben Kocaeliliyim. Burada doyduğumuza göre benim yerim Kocaeli. Geç kaldığım için özür diliyorum. Buraya gelme sebebim, sizlerden aldığım morali Anadolu’ya dağıtmak. Sizlerin başarısını da gittiğim zaman Anadolu’nun diğer kentlerine anlatıyorum. Hepsinin hayali Kocaeli olmak. Sizi örnek almalarını istiyorum. Her gittiğim yerde hemşehrileriminreklamını yapıyorum. Şirketlerimiz gittikleri yerde vergilerini versinler. Şirketlerin genel merkezleri sadece Kocaeli değil, Anadolu’da da İstanbul’a taşınıyor. Neden taşınıyor çözemedim ama bu sefer vergiler oraya gidiyor. İstanbul’un parası çok esas para Kocaeli’ye lazım. Kocaeli’de çöpümüz toplanıyor İstanbul’a vergi veriyorsunuz. Ben de sizlerin taleplerini, özellikle Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’i anlıyorum” dedi.

“KOCAELİ ARTIK DÜNYA İLE YARIŞIYOR”

“Kocaeli artık dünya ile yarışıyor” diyen Hisarcıklıoğlu, “Ayhan kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Kocaeli’ndeki oda arkadaşlarımın hepsi Ankara’da mesai arkadaşlarım. Kocaelimiz 4 tane odayla temsil ediliyor. Sanayi Odası, Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası. Dördüyle de gurur duyuyorum. Hizmet kalitesi ve standardı nedeniyle 5 yıldızlı hizmet veriliyor. Bu 5 yıldızı ben vermedim. Uluslararası bağımsız kuruluşlar veriyor. Kocaeli’deki bütün odaları tek tek kutluyorum. Sizler bir arada olduğunuz için böyle işler başarıyorsunuz. Sanayide Türkiye’nin gözbebeğisiniz. Otomotiv, kimya, metalde Türkiye’nin lideri Kocaeli. Kocaeli artık ülke ile değil dünya ile yarışıyor. Buna da maşallah demek lazım. Ödediğiniz vergiyle Türkiye’de ikincisiniz. Vergi tahsilatında ise Türkiye’de birincisisiniz. Bu başarınızla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“EN BAŞARILI OLAN KOCAELİ”

Belgelendirme konusunda konuşan Hisarcıklıoğlu, “Dünyada gençler arasında en büyük işsizlik Almanya ve Avustralya’da. Her ilde bir okulu odalarımıza, borsalarımıza teslim ettik. İzmit Meslek Teknik Anadolu Lisesi odalar vasıtasıyla yürütülmekte. İnşallah ileride daha nitelikli yerlerle daha yukarı çıkartacağız. Türkiye’de belgelendirmede en çok başarılı olan Kocaeli’dir. Şu anda 143 meslek dalında üretim yapan herkesin ehliyeti olması lazım. Bugün kamyonunuzu şoför ehliyeti olmayana vermiyorsunuz, eskiden vinci ehliyeti olmayan adama veriliyordu. İş kazalarının da azaltılması için ‘143 meslek dalında ehliyetsiz adam çalıştıramazsın’ dedi. Bu yıl sonuna kadar yapılacak olan tüm belgelendirmeler ücretsiz. Mutlaka yanınızdaki insanları mesleki yeterlilik belgesi kapsamında çalıştırın. Kadın girişimcilerimiz genç kızlarımıza örnek oluyor. Birbirilerimizi siyasi görüşlerimize, mesleklerimize, dinimize göre farklılaştırmayalım. Farklı düşüneceğiz doğal ama ortak akılda birleşeceğiz. Bunu yapamazsak hep beraber kaybederiz” ifadelerinde bulundu.

“HAZIR OLDUĞUMZU BELİRTMEK İSTİYORUZ”

Hisarcıklıoğlu’nun ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, “Kocaeli sanayi ile barışık bir şehir. Hem çevreden vazgeçmiyor hem de sanayi ve ticarette atılım yapıyor. Sanayicilerimize, ticaretle uğraşan büyüklerimize yapabileceğimiz her türlü katkıyı, desteği vermek için hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Dünyadaki yöneten en büyük yöneticilerin akşam tweetleri ile gece tweetleri arasındaki farklılıklar hepimizi yakından ilgilendiriyor ve endişelendiriyor ancak ekonominin temeli güvene dayalı. 12’ncisi yapılan böyle bir program son derece önemli. Derece olmasa bile her bir şirketimize geri bildirim verilecek. Bu son derece kıymetli” dedi.

“GİDİN, GÖRÜN”

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ise yaptığı konuşmada, “Burada sizlerle beraber olmak gerçekten onur. Ben aslında bu organizasyon için buraya gelmedim. Sabahtan itibaren Kocaeli’deydim. Burada olma sebebi, ilimizin Türkiye’de ve dünyada taşıdığı öneme binaen daha neler yapabiliriz üzerine bazı çalışmalar yürütmek. Tarih koridorunu gördüm, gidin, görün. Kadın girişimlerimizin yaptığı işler var. Küresel ticaret çok farklı bir yöne doğru gidiyor. Özellikle ülkelerin korumacılık önlemleriyle hareket ediyor olması da önemli. Ben bu organizasyon vesilesiyle son derece mutluyum” ifadelerinde bulundu.

“YENİ BİR UFUK AÇACAKTIR”

Son olarak konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “ Kocaeli’nin Türkiye’ye olan katkılarını Ayhan Bey ifade etti. Kocaeli Türkiye’de sanayinin kalbinin attığı bir kent. Türkiye ekonomisine en fazla katkı veren illerin başına geçiyor. Kocaeli’de başta valiliğimiz olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içeriisnde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda sorunun çözümü için bütün taraflarla bir araya gelerek çözmek için gayret ediyoruz.Üretim yaptıkları için, istihdam yarattıkalrı için, ülke ekonomisine kattıkları değerler için bütün iş dünyasına en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yarışmaya katılan ve ödül almaya hak kazanan bütün kurum ve firmaları kutluyorum. Onların bu örnek başarıları, diğer firmalarımıza da yeni bir ufuk açacaktır” dedi.

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörü

KOBİ Ödülü’nü Montel Mobilya adına Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Turfanda Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen ve Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Dilek Çınar verdi.

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Adel Kalemcilik adına Genel Müdür Evrim Hızaler’e TOBB Girişimciler Kadın Üst Kurulu Üyesi Filiz Akaşverdi.

Gıda Sanayi Sektörü

KOBİ Ödülü’nü Sarıbaş Tarım ve Süt Ürünleri adına Genel Müdür Hüseyin Sarıbaş’a ödülünü KSO Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Kaya verdi.

Elektrik ve Elektronik ve Otomasyon Ürünleri Sanayi Sektörü

KOBİ ödülü’nü ESO Endüstriyel adına Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Erdem’e ödülünü KSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Ergene verdi.

Motorlu Taşıt Servis Sanayi Sektörü

KOBİ Ödülü’nü Nazer Otomotiv adına Yönetim Kurulu Üyesi Ummuhan Pektekin’e ödülünü KSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Sarıç verdi.

Yazılım Ürünleri Sektörü

KOBİ Ödülü’nü Bimser Çözüm Yazılım adına Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Babalık’a ödülünü KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy verdi.

İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü

Büyük ve Orta Olçekli İşletme Ödülü’nü Nuh Çimento adına Genel Müdür Halim Tekkeşin’e ödülüne Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bayraktar verdi.

İlaç Sanayi Sektörü

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Onko İlaç adına Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç’a ödülünü Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan verdi.

Havacılık ve Savunma Sanayi

KOBİ Ödülü’nü Aycan Havacılık adına Genel Müdür Adnan Canseven’e ödülünü Gerede Ticaret Odası Başkanı Ersin Kaşka verdi.

Tekstil Sanayi Sektörü

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Metraco Tekstiladına Genel Müdür Emin Cem Okcu’ya ödülünü Devrek Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Kuloğlu verdi.

Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Sektörü

KOBİ Ödülü’nü İmren Plastik adına Muhasebe ve Finans Direktörü Yüksel Karataş’a ödülünü Düzce Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin verdi.

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Pimtaş Plastik adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Bilal Sedaroğlu’na ödülünü Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel verdi.

Makine Sanayi Sektörü

KOBİ Ödülü’nü ICM Makine adına Şirket Ortağı Çınar Ulusoy’a ödülünü Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı verdi.

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Systemaıhsk Havalandırma adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu’na ödülünü Yalova Ticaret Odası Başkanı Tahsin Can verdi.

Kimya Sanayi Sektörü

KOBİ Ödülü’nü Malva Kozmetik adına Genel Müdür Enver Ferhan’a ödülünü KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk verdi.

Büyük ve Aorta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Hektaş Ticaret adına Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Agah Vuruşkan’a ödülünü Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler verdi.

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektörü

KOBİ Ödülü’nü Üçelkauçuk Taşıt Araçları adına Teknik Genel Müdür Ahmet Candan’a ödülünü KOTO Başkanı Necmi Bulut verdi.

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Kordsa Teknik adına Mali İşler Müdürü Ümit Coşkun’a ödülünü Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı verdi.

Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Sektörü

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Autoport Liman adına İşletme Müdürü Bilgin İşler’e ödülünü GTÜ Başkanı Hasan Aslan verdi.

Metal Sanayi Sektörü

KOBİ Ödülü’nü Altaş Alüminyum adına Genel Müdür Taşkın Özkal’a ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak verdi.

Büyük Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Demisaş Döküm adına Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı’ya ödülünü KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul verdi.

Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Sektörü

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Tüpraş adına Genel Müdür Yardımcısı Serdar Kemaloğlu’na ödülünü Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu verdi.

Büyük Ödül

KOBİ Ödülü’nü Genmacs Otomasyon adına Genel Müdür Süleyman Geyik’e ödülü protokol tarafından verildi.

Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü’nü Mustafa Nevzat İlaç adına Pazar erişim, AR-GE, Sağlık Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Bilgen Dölek’e ödülünü protokol üyeleri tarafından verildi.