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Aldırma Gönül ilk perdesini İzmit’te açtı!

Dünyaca ünlü yazar Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı Ferhat Göçer’in tek kişilik performansıyla sergilenen “Aldırma Gönül” isimli müzikli oyun ilk olarak İzmit’te sanatseverlerle buluştu.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Ferhat Göçer’in tek kişilik performansıyla hazırlanan “Aldırma Gönül” isimli şarkılı oyun ilk olarak dün akşam Sabancı Kültür Merkezi’nde perdelerini açtı. Yönetmen koltuğuna Ezel Akay’ın oturduğu müzikli oyunun galasına, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Kültür Müdür Vekili Ercan Yamen ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İKİNCİ OYUN 11 ARALIK’TA İSTANBUL’DA

Dünyaca ünlü yazar Sabahattin Ali’nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği “Aldırma Gönül” isimli müzikli oyun sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’e sahnede Cenk Kandıralı’nın şefliğindeki orkestra eşlik ederken oyunun dekor ve kostüm tasarımını Naz Erayda, ışık ve grafik tasarımını ise Mustafa Bal ve Erkan Cerit üstlendi. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’in performansıyla sergilenen müzikli oyun ikinci kez ise 11 Aralık Çarşamba akşamı İstanbul Maslak Üniqhall’de sahnelecek.

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Muhabir Yasemin Kaya

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