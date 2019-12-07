Çakır: “Maksimum verimliliği, minimum fiyat ile sunmak istiyoruz”

Doğal gaz hortum piyasanın önemli oyuncuları arasında yer alan CNR Flex’in Genel Müdürü Caner Çakır, hem sektöre ilişkin hem de kendi kurumlarının çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurulduğu ilk günden bu yana Kartepe’de faaliyet gösteren ve doğalgaz hortum piyasasının önde gelen üreticilerinden biri konumuna gelen CNR Flex, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

“KENDİMİZDEN EMİN OLMAK İSTEDİK”

CNR Flex’in en önemli hedeflerinden birinin kendinden emin şekilde, kaliteli ürün üretmek olduğunu söyleyen CNR Flex Genel Müdürü Çakır, “Bizim için önemli olan piyasaya ürün sunarken tüm kalite kontrolleri sağlanmış ve kendimizden emin bir şekilde yola çıkmaktı. Hazırlık süremiz içinde de bunu layığı ile yaptığımızı düşünüyorum. 2018 yılında piyasaya hizmet vermeye başladığımız günden itibaren kendini ulusal ve uluslararası piyasada kanıtlamış çok değerli iş ortakları ile çalışmaktayız. Piyasaya açıldığımızda 9 firma ile çıktığımız bu yol da şu an 150’yi aşkın firma ile çalışıyoruz. İş ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz bu süreçte sayılara hiçbir zaman takılı kalmadık elbette bizlerin asıl hedefi; iş ortaklarımızla birlikte nitelikli iş ilişkisi kurup, gelecek vadeden bir ticari ilişki sağlamaktı” dedi.

“MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ”

Firmalarının çeşitli boyutta ce türde üretim yaptığını belirten Çakır, “Firmamız esnek metal hortumların her çeşidini üretim ve kapasitesine sahiptir. Bununla birlikte seri üretimimizin büyük kısmını doğalgaz esnek metal hortumları oluşturmaktadır. Doğalgaz esnek metal hortumları üretimimizin yanı sıra yangın grubunda da farklı ürün çeşitleri ile hizmet vermekteyiz. Üretim kabiliyetimiz ve kapasitemiz sayesinde yine kullanılacak alana göre istenilen ölçü ve çeşitte üretim yapmaktayız” diye konuştu.

“FARKIMIZ HİSSEDİLMEYE DEVAM EDECEK”

CNR Flex olarak farklarını ortaya koymaya devam edeceklerini belirten Çakır, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: Doğalgaz hortum piyasasında varolduğu sürece CNR FLEKS’ in piyasaya‘farklılığı’ ile çok şey katacağınainanıyoruz. Piyasaya ve içinde bulunan aktörlerine karşı farklı yaklaşımlarımız ile farkındalık yaratacağımızı biliyor ve bunun mücadelesini veriyoruz.Kaliteli üretim anlayışımızdan, müşteri memnuniyetimizden, çalışma disiplinimizden taviz vermeden, başarıyla sonuçlanmasını istediğimiz uzun bir yolculuğumuz var önümüzde. Mücadelesini vermeye değer hedeflerimize ulaşma noktasında üretici bir firma olarak, üzerimize düşen ne var ise layığıyla yerine getireceğimizin farkındayız ve kendimize inanıyoruz.”