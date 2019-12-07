“Önceliğimiz Müşteri Memnuniyeti”

Kurulduğu ilk günden bu yana Kocaeli Kartepe’de faaliyet gösteren ve doğalgaz hortum piyasasının önde gelen üreticilerinden biri olan CNR FLEX SANAYİ, içinde bulunduğu piyasada farkını ortaya koyarak hem ticari hem sosyal çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Firma en son Gastechnics Dergisine vermiş olduğu söyleşi ile kendisini daha yakından tanımak isteyenlere imkan sağlamış oldu. ODAKLI GRUP MEDYA A.Ş. tarafından her ay yayımlanan Gastechnics dergisinin Kasım 2019 tarihli 99. Sayısına konuk olan firma; CNR FLEX’in sektördeki yolculuğundan, ürün gamınabunlarla birlikte rekabetçi politikalarından, satış sonrası hizmetlerine varana kadar okuyucularına merak ettikleri sorular hakkında geniş bilgiler paylaştı.

"150 AŞKIN FİRMAYLA ÇALIŞIYORUZ"

Firma sahibi ve genel müdürü Caner Çakır, dergi ile yapılan söyleşide, sektördeki yolculuğundan şu şekilde bahsetti;Kendi işimi kurma fikri ile çıktığım yolculukta 2015 yılının sonunda şirketimizi resmi olarak kurduk. Şirketimizin kuruluşundan 2018 yılının ilk ayına kadar piyasaya üretimde bulunmadık. Bu süre içerisinde üretim için gerekli olan kalite belgelerimizi, sertifikalarımızı ve şahsi olarak önem verdiğim şirket prensiplerini uygulanabilir hale getirdik. Bizim için önemli olan piyasaya ürün sunarken tüm kalite kontrolleri sağlanmış ve kendimizden emin bir şekilde yola çıkmaktı. Hazırlık süremiz içinde de bunu layığı ile yaptığımızı düşünüyorum. 2018 yılında piyasaya hizmet vermeye başladığımız günden itibaren kendini ulusal ve uluslararası piyasada kanıtlamış çok değerli iş ortakları ile çalışmaktayız. Piyasaya açıldığımızda 9 firma ile çıktığımız bu yolda şuan 150’yi aşkın firma ile çalışıyoruz.

"İSTENİLEN ÖLÇÜ VE ÇEŞİTTE ÜRETİM"

İş ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz bu süreçte sayılara hiçbir zaman takılı kalmadık elbette bizlerin asıl hedefi; iş ortaklarımızla birlikte nitelikli iş ilişkisi kurup, gelecek vadeden bir ticari ilişki sağlamaktı.”Piyasadaki yolculuğundan bu şekilde bahseden Çakır, ürün gamından ve üretim disiplininden de bahsederek sözlerine şöyle devam etti; “Firmamız esnek metal hortumların her çeşidini üretim ve kapasitesine sahiptir. Bununla birlikte seri üretimimizin büyük kısmını doğalgaz esnek metal hortumları oluşturmaktadır. Doğalgaz esnek metal hortumları üretimimizin yanı sıra yangın grubunda da farklı ürün çeşitleri ile hizmet vermekteyiz. Üretim kabiliyetimiz ve kapasitemiz sayesinde yine kullanılacak alana göre istenilen ölçü ve çeşitte üretim yapmaktayız.”

"FARKINDALIK YARATACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Doğalgaz hortum piyasasında aktif rol alan ve farklılığı ile adından söz ettiren firma genel müdürü Çakır; piyasadaki rekabet gücünü ve Pazar payını arttırmak için ne gibi çalışmalar yaptıklarına, satış sonrası hizmetlerinden , gelecekteki hedeflerine kadar her konuya ayrı ayrı açıklık getirirken söyleşi sonunda cümlelerini şu sözlerle tamamladı;Doğalgaz hortum piyasasında varolduğu sürece CNR FLEKS’ in piyasaya farklılığı ile çok şey katacağına inanıyoruz. Piyasaya ve içinde bulunan aktörlerine karşı farklı yaklaşımlarımız ile farkındalık yaratacağımızı biliyor ve bunun mücadelesini veriyoruz.

"KENDİMİZE İNANIYORUZ"

Kaliteli üretim anlayışımızdan, müşteri memnuniyetimizden, çalışma disiplinimizden taviz vermeden, başarıyla sonuçlanmasını istediğimiz uzun bir yolculuğumuz var önümüzde. Mücadelesini vermeye değer hedeflerimize ulaşma noktasında üretici bir firma olarak, üzerimize düşen ne var ise layığıyla yerine getireceğimizin farkındayız ve kendimize inanıyoruz.

HEDİYE VE TEŞEKKÜR

Doğalgaz hortum piyasası içerisinde profesyonel kadrosu ve çalışma disipliniyle adından söz ettiren firma, ticari faaliyetlerinin yanında sosyal faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. CNR FLEX üretim tesisinde yaklaşık 4 saat sürensöyleşi, okurlara CNR FLEX’i daha yakından tanımalarına vesile olan Gastechnics ekibi ve Reklam Koordinatörü Sayın Ethem KUT’a Genel Müdür Caner ÇAKIR tarafından takdim edilen hediye ve teşekkür ile son buldu.