Hürriyet ve ekibi camiiye ayakkabıyla girdi iddiası!

AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindekilerin Fethiye Köyü’nde bulunan bir camiye ayakkabı ile girdiklerini iddia ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak CHP’liler ile ilgili oldukça sert açıklamalarda bulundu. İnce’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“ÇİĞNEDİLER CEDDİMİN KIBLEGAHINI.... Bu Milletin değer yargılarından bihaber olan, Cami ile,İslami değerler ile her devir kavgalı olan CHP zihniyeti yine aynı yüzünü bu sefer İzmitte göstermiştir. Daha dün ahıra çevrilen camilerin sızısını unutamadan,bugün yine ahır'a girer gibi,Alnımızı secdeye koyduğumuz, her bir karışını mübarek bildiğimiz, Allah’ın Beyti (Evi) dediğimiz Camimize ayakkabıları ile girme gafletini gösterenlerin bu Millete ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha gördük. Başkan Hanım’ı ve beraberindekileri verdikleri bu fotoğraf yüzünden 23 Yıl Cami ve Din hizmeti yapmış bir Din adamı olarak esefle kınıyor, meseleyi İzmit halkının ve Milletimizin takdirlerine bırakıyorum. KATRANI KAYNATSAM OLURMU ŞEKER CİNSİNE YANDIĞIM CİNSİNE ÇEKER...
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Yorumlar
(3 )
Rambo - Camiye ayakkabıyla girilirmi saygısızlar
Babacan - Bu foto doğruysa yanlış yapmışlar fakat camilerde ne dümenler döndüğünü sık sık gazetelerde okuyoruz bu onun yanında hafif kalır
Osman - Bu salak AKEPE'liler artık ne yapacaklarını şaşırdı. Artık eften püften sebebleri sanki çok büyük bir olaymış gibi halkımıza lanse etmeye çalışıyorlar. Kusura bakmayın ama bu gibi paylaşımlara artık bizden size oy yok. Hadi yiyiyorsa Ülkenin ekonomik durumu ile ilgili paylaşımlar yapın Büyükşehir işe gelmeyen bankamatik memurunu işe hadi niye paylaşımlar yapmıyorsunuz. Neymiş camiye ayakkabı ile girdiler hehehe süpürürsün gider, ama üzerinize bir kara leke atıldı mı, ne yaparsan yap çıkaramazsınız. Hırsız adi herifler....
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