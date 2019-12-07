Özgür Bolat İzmit’e geliyor

Eğitim ve çocuk psikolojisi üzerine çalışmalar yapan Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat Bilgi Küpü Okullarının düzenleyeceği “ Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” semineri için 20 Aralık’ta İzmit halklı ile buluşacak. Tüm halkın katılımına açık olan seminerde Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat , çocukların başarısı üzerinde etki eden faktörler, çocuklar nasıl mutlu olur, başarı faktörleri nelerdir gibi konularda sıcak bir sohbet gerçekleştirecek.

SEMİNER TARİHİ VE KATILIM

Bilgi Küpü Okullarının aile ve çocukteması üzerine 2.sini düzenleyeceği seminerlere katılım ücretsiz olup tüm Kocaeli halkı seminere katılabilecek. 20 Aralık 2019 Cuma günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek seminere katılmak isteyen misafirler www.bilgikupu.com.tradresinden ücretsiz davetiye oluşturabilecekler.