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O paylaşım doğru çıkmadı! Meğerse camii değil...

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Şener İnce’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in camiye ayakkabı ile girdiği paylaşımı doğru çıkmadı.
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Başkan Hürriyet’in Fethiye Köyü Camii'ne ayakkabı ile girdiği fotoğrafların yayınlanmasının ardından köy muhtarı ve köylüler fotoğrafları yalanladı. Hürriyet’in camiye değil, caminin avlusunda bulunan ve yıllar önce mescit olarak kullanılan alanın düzenlemesi için inceleme yaptığı belirtildi. Yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan eski mescit, köyevi olarak düzenlenecek. Köylüler, İnce’nin yaptığı paylaşıma tepki gösterirken mahalle muhtarının konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. AK Parti Meclis Üyesi Şener İnce’nin kamuoyunu yanıltması ise büyük tepki topladı. Köylüler, İnce’nin yaptığı paylaşıma tepki gösterirken mahalle muhtarı İsa Altıntaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saygı değer Facebook kullanıcılarım değerli İzmit halkı bu çıkan camiyle ilgili haberler asılsızdır fotoğrafta görülen yer camimiz değil cami köyümüzün imam evinin altı daha önce mescid olarak kullanmıstık camimiz yaplınca burayı ardiye olarak kullanmaktayız bizler dinimize İslamiyetimize devletimize sahip çıkan bir milletiz tamamen olaylar carptırılmıstır başkanımız Fatma hanımıda yeni yapılan camimizi göstererek bu eski yerinde güzel restore edilmesini ve köy halkına misafirhane olarak kullanılması gösterilmiştir özelikle burası serada çalışan gönüllü ve gariban işçilerin kaldığı yerdir caminin içerisi değildir ayrıyetten camimiz 5 metre yan taraftadır saygılarımı sunarım"

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