Hap içerek intihara kalkıştı

Olay, İzmit Şen İş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İş merkezinde bulunan bir iş yerinde AS. isimli genç bir kız intihar girişimde bulundu. Çok sayıda hap içen A.S., üstüne bir de alkol aldı. Fenalaşan AS.’yi görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası A.S. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın neden intihar etmek istediği bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.