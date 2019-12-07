Olay, İzmit Şen İş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İş merkezinde bulunan bir iş yerinde AS. isimli genç bir kız intihar girişimde bulundu. Çok sayıda hap içen A.S., üstüne bir de alkol aldı. Fenalaşan AS.’yi görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası A.S. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın neden intihar etmek istediği bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 11:53 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:10 TSİ
Hap içerek intihara kalkıştı
İzmit’te genç bir kız çok sayıda hap içerek intihar kalkıştı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz