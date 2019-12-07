AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindekilerin Fethiye Köyü’nde bulunan bir camiye ayakkabı ile girdiklerini iddia ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak CHP’liler ile ilgili oldukça sert açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Fethiye Köyü Muhtarı sosyal medya hesabından ayakkabıyla girilen yerin camii değil önceden mescid şimdi ise ardiye olarak kullanıldığını açıkladı. Tüm bu paylaşımların üzerine ise İzmit Belediyesi Hürriyet'in camideki görüntülerini paylaştı.
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Hürriyet, camiye bakın nasıl girmiş!
Fatma Kaplan Hürriyet'in camideki fotoğrafları İzmit Belediyesi tarafından paylaşıldı.
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Yorumlar
(4 )
Veli - Müslümanlıktan bahsederler insalara iftira atarlar bunların yatcak yeri yok insalara böyle gündem oluşturup kendilerini nasıl vicdan oluşturuyolar öbür dünyayı düşün bunlardan nasıl arıncan sayın akpliler
Gölge Adam - Fatma başkanımıza iftira atmak için her ahlaksızlığı yapıyorlar yıllardır dinimizi istismar edenleri bu millet çok iyi biliyor
Erdal Tan - ile fotoğrafta caminin giriş yerinde aykkabılık var millet kör mü bunu görmüyor. Önce camiye ayakkabı ile giriyorlar uyarılınca çıkartıyorlar halkı aptal yerine koymayın. Turist bilir camiye ayakkabı ile girilmeyeceğini bunlar bilmez
Babacan - Şener inçe bu fotoğraf sana kapak olsun insanları yanıltmak bu kadar basitmi ne elde etmeye çalışıyorsun bu fora çekilmemiş olsa bellide insanlar sana inanacak seninde başın göğemi erecekti yazıklar olsun sana ve senin gibilere
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