Hürriyet, camiye bakın nasıl girmiş!

AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindekilerin Fethiye Köyü’nde bulunan bir camiye ayakkabı ile girdiklerini iddia ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak CHP’liler ile ilgili oldukça sert açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Fethiye Köyü Muhtarı sosyal medya hesabından ayakkabıyla girilen yerin camii değil önceden mescid şimdi ise ardiye olarak kullanıldığını açıkladı. Tüm bu paylaşımların üzerine ise İzmit Belediyesi Hürriyet'in camideki görüntülerini paylaştı.