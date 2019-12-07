Hürriyet Fethiye Caddesi esnafıyla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Fethiye Caddesi’nin yenilenmesi adına yapacakları projeyle ilgili önerileri almak için bugün esnafa kahvaltı programı düzenledi. Toplantıda konuşan Hürriyet; “Göreve geldiğimizdendir 45 milyon TL gibi bir borç ödedik. Şu anda acil ihtiyaçlara el atıyoruz.Bugün de buraya bu caddenin yenilenmesi için esnafımızdan fikir almaya geldik. Amacımız önerilerle ilerleyerek, burayı İzmit’in cazibe merkezi yapmak” dedi.

Toplantıya Başkan Hürriyet’in yanı sıraİzmit Kent Merkezi (İKM) Derneği Başkanı Murat Öztürk, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş,Bizİzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Ak Parti Meclis Üyesi Engin Uçar, KOTO Meclis Üyesi Yusuf Erenkaya, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, Kocaeli, Müteahaitler Birliği Başkanı Faruk Mamikve çok sayıda esnaf katıldı.

“SORUNLARI ESNAFIMIZLA ÇÖZECEĞİZ”

Sözlerine caddede yapılması gerekenlere değinerek başlayan Hürriyet;“Kent merkezi bizim için önemli bir merkez. Biz buranın cazibe merkezi olması için çabalıyoruz. Esnafımızın işleri düşmesin diye de yaz ayının bitmesini bekledik. Burada yıllar sonra da kullanılabilecek köklü değişiklikler yapacağız. Bunun içinde esnafımızdan destek almak istedik. Bu değişiklikler öyle kısa bir sürede de bitmeyebilir çünküalt yapı ve üst yapıyla ilgili detaylı çalışmalarımız olacak. Bu konudadışarıdan üniversitelerden de yol gösterici hocalarımızla da kafa yoracağız. Bir kere bu caddede tabelaların görüntüsü dahi hoş görünmüyor. Işıklandırmasından, tabelasına her şeyin daha iyi ve uyumlu bir sisteme sahip olması gerekir. Sadece kaldırım taşı değiştirmekle caddeler yenilenmez, alt yapı üst yapı ne varsa her şeyi değiştirerek bu caddeyi prestij merkezi yapacağız. Ayrıca yapacağımız çalışmalarda görev almak isteyen esnaflarımızın komisyonlar da kurmasıyla çalışmaları daha iyi gözeterek daha sağlıklı ve hızlı yürümeye bırakıyorum” dedi.

“YÜRÜYÜŞ YOLU CAN DAMARIMIZ”

Yürüyüş Yolu’nu da yaparak Büyükşehir Belediyesi’nin yükünü hafifletmek istediklerini ifade eden Hürriyet; “Yürüyüş Yolu Caddesi Büyükşehir’in yetkisinde ama biz orayı da yapmak istiyoruz. Önemli olan başta Fethiye Caddesi ve sonrasında Yürüyüş Yolu ile devam etmek istiyoruz. Amacımız Büyükşehir Belediye’mizin de yükünü de hafifletmektir. Yürüyüş yolunun daha da canlanması için ayrı bir çalışma gerek, Tahir Başkanımız’la da bunu görüşmüştük. Yürüyüş Yolu bizim can damarımızdır. Bu caddelerimizi nasıl daha güzel hale getirebiliriz diye bir proje yarışması da yapabiliriz. Bu yarışma ne kadar sürer belli olmaz ama sonuçta değecek bir proje çıkacağına inanarak ve değerlendireceğimize inanıyoruz. Belirttiğimiz sorunların dışında esnafımızın dediği gibi Feridun Özbay Caddesi’nde ve Dar Sokak’ta zeminler çok kötü Dar Sokak’tan başlayarak komple değiştireceğiz. Çünkü kadınlar burada topuklu ayakkabılarıyla yürüyemiyor. Buranın ışıklandırması, görseli ve zemini komple değişecek. Burada tabela, ışık alt yapı üst yapı ne gibi değişiklik yaparsak bizim dediğimiz olacak diye bir şey yok. Başta esnafımız ne derse o olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZER: “İŞGALİYE HARÇLARINI ÖDEYEMİYORUM”

Hürriyet’ten sonra sırayla söz alan esnaflardan Snoopy Pizza sahibi Mehmet Özer etkinlik için Hürriyet’ teşekkür ederek; “Biz esnaf olarak çok fazla sorun yaşıyoruz. Bunlardan biri cadde ışıklandırmalarının yetersiz olmasıdır. Belediyenin verdiği ışıklandırma ağaçların büyük olmasından dolayı da yetersiz kalıyor. Bu arada ağaçlar da uzun süredir budanmıyor. Bir diğer büyük sorun ise İnönü Caddesi’nde yaşanan trafiktir. Kaldırımlarda ciddi zemin bozuklukları var.Yaşadığım bir başka sorun ise şudur; ödediğimiz işgaliye harçlarıda bence çok yüksek, ben ödeyemiyorum. Bu mağduriyet için bu konuda destek bekliyoruz” dedi.

ERENKAYA: CADDE SALDIRGAN KÖPEKLERLE DOLU

Özer’in ardından konuşan Nurcan Erenkaya Make- Up Stüdyo sahibi; “Burada bu sorunlarımızın bir de saldırgan köpekler var, sayı olarak da çok fazla. Belirtilen sorunların dışında buna da bir çözüm gelmesini istiyoruz” dedi. Başkan Hürriyet ise; “Bu konuda şikayetler alıyoruz ama küpeli olan sokak hayvanlarını toplayamıyoruz sadece küpesi olmayanlar için birimlerimizi görevlendirebiliyoruz. Konuyla ilgili gereken çalışmayı yapacağız” şeklinde cevap verdi.

ESKİ MUHTAR: EMEKLİLERİN YERİNİ NEDEN KAPATTINIZ

Zabıtan Mahallesi eski muhtarı Hasan Duymuş ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e; “Zabıtan Mahallesi’ndeki mahalle konağında bulunan emekli yerini neden kapattınız, emeklilerin oturacağı bir yer yok” diyerek eleştiri de bulundu. Hürriyet ise Duymuş’a; “Böyle bir durum söz konusu değil” şeklinde cevap verdi. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Engin Uçar ise programda yaptığı kısa konuşmada, “Biz kent esnafımızın yararına olacak olan tüm çalışmalarda sonuna kadar destekçiyiz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Ardından konuşan Emre Giyim’in sahibi İsmet Erturan ise; “Kızılay İş Merkezi bu caddede hayalet gibi duruyor. Bu sorun neden çözülmüyor? Caddeye hiç yakışmıyor bu görüntü. Ayrıca çok önemli olan bir konuda park sorununun çözülmesidir. Sorunlarımız belli, ışıklandırma, trafik, altyapı, park sorunu. Bunlar yapılırsa cadde de canlanır şehir de” dedi.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA DESTEK İSTEDİ

Tüm sorunları birebir not alan Başkan Hürriyet program sonunda yeni yıla kent merkezinin hareketli bir şekilde girmesini sağlamak için bir yılbaşı şenliği yapmak istediklerini ifade etti. Başkan Hürriyet şenlikle ilgili olarak; “Kent merkezimizde bulunan esnafımıza destek olmak istiyoruz bunun için de güzel bir yılbaşı etkinliği tertip etmek istiyoruz. Kent meydanında stantlar kurmayı planlıyoruz. Böylece hem esnafımız için hem de vatandaşlarımız için güzel bir etkinliği hayata geçirmiş olacağız. Ayrıca esnafımızdan bir isteğim var. Otizmli çocuklarımız için dışarıda belirli yerlere yapıştırma amaçlı stickerlar hazırladık. Esnaflarımıza bunları dağıtarak bu farkındalığa destek olmalarını istiyoruz. Otizmli çocuklar bu dünyanın meleğidir, onları korumak, güzel yaşatmak için her şeyi beraber yapalım” diyerek programa katılan herkese teşekkür etti.