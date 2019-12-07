KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil B RH pozitif (+) kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenlerin 0507 679 45 60 numaralı telefonu araması isteniyor.
Bugün 12:36 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:48 TSİ
Acil kan aranıyor
KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil B RH pozitif (+) kana ihtiyaç var.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz