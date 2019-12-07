Vatandaşın canını hiçe saydı!

Toplu taşımada büyük sorun ve sıkıntının olduğu ilimizde gün geçmiyor ki yeni bir olay daha yaşanmasın. Daha önce sık sık dile getirdiğimiz halk otobüslerinde yeni bir skandala imza atıldı. Bir vatandaş tarafından çekilen, ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.

Duyarlı vatandaşın çekip yetkilileri göreve davet ettiği görüntülerde, 41 J 0491 plakalı şehir içi taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförünün Plajyolu mevkiinden Halkevi durağına kadar cep telefonu ile görüntülü görüşme yaptığı görülüyor. Otobüsteki yolcuların canını hiçe sayan şoförün görüntülü sohbeti grup şeklinde, aynı anda birden fazla kişiyle yaptığı açıkça belli oluyor. Konunun sosyal medyada yayılması üzerine bu halk otobüsü şoförüne büyük tepkiler oluştu. Herkes yetkilileri göreve davet etti.