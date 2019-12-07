İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Fethiye Köyüne yaptığı ziyaret olay oldu. AK Partili meclis üyesi Şener İnce, ziyaretten fotoğraflar paylaşarak Başkan Hürriyet ve beraberindekilerin camiye ayakkabılarıyla girdiğini hesabından açıkladı. Şener İnce’ye cevap Fethiye köyü muhtarından geldi. Söz konusu alanın eski mescit olduğu dile getirildi. Daha sonra ise Başkan Hürriyet’in köy camisinin içinden çekildiği fotoğrafları servis edildi. AK Partili Şener İnce bu fotoğrafı da eleştirerek yeni bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

İKİNCİYE YAKALANDINIZ!!!

Özür dileyeceğiniz yerde hala milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz.

Milletimizin seçimde size duyduğu güveni istismar ediyorsunuz.

Orası cami değilmiş gibi saçma sapan bir açıklama ile yanıt vermeye çalışıyorsunuz.

Girdiğiniz yerdeki halılar yeşil, kırmızı çizgilerden oluşuyor.

Bunlar namaz kılarken saf tutmak için yapılan şeritlerdir.

Belli ki, burada namaz kılınması için düzen alınmış. Yani orada namaz kılınmış.

Siz, yerdeki halılar kalkmadan ibadethane olarak kullanılan bir yere ayakkabı ile giriyorsunuz.

Kaldı ki, ayakkabıları çıkardım dediğiniz cami içindeki fotoğrafınız da ikinci kez yakalandınız.

Seçim döneminde başınızdan çıkarmadığınız tülbent, yine bir ibadethaneye girerken başınızda yok.

Almanlar, İngilizler, Fansızlar bile camiye girerken saygılarından başını kapatıyor.

Biz ilk fotoğrafı paylaşmasak bunun ortaya çıkmayacağı, durumu sonradan fark edip bunu gizlediğinize eminiz.

Şimdi özür dileyin. Milletimizin manevi duygularıyla oynamayın.

Eninde sonunda İzmit halkı sizin gerçek yüzünüzü görmüş olacak. Biz hem seçim döneminde, hem de belediye çalışmalarında sürekli birlikte olduğumuzdan bunu erken gördük. İzmit halkı da içinizde nelerin olduğunu elbette zamanla anlayacaktır.