DP İl Başkanı Nazlıgül: “AK Partililer muhalefete alışamadılar”

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül partisinin il binasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Basın açıklamasına Nazlıgül’ün yanı sıra DP İzmit İlçe Başkanı İsmail Yazgan ve yöneticiler de katıldı. Basın açıklamasında konuşan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Genel olarak ülke gündemiyle konuşmuyorum. Çünkü şehrimizde çok sorun var. Genel sorunlarla genel merkezler konuşsa daha doğru olur. Fakat son dönemde ortaya çıkan ciddi sorunlara değinmeden de olmaz” dedi.

KASIM AYINDA 39 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın cinayetlerine vurgu yapan Nazlıgül, “Atatürk kadına seçme seçilme hakkını 85 yıl önce verdi fakat maalesef gelinen noktada kadın cinayetlerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Sadece Kasım ayında öldürülen kadın sayısı 39’dur. En son cinayeti işleyen katilin açık cezaevinden çıkması akıllara soru işaretleri getiriyor. Açık cezaevinden kaçmak bu kadar kolay mı? Neye göre buralara gelinmektedir bunların sorgulanması gerekiyor. Bu kadın cinayetlerini işleyenlerin üzerindeki takım elbiseden iyi hal alması ülkemizde hukukun ne derecede olduğunun göstergesidir” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARA UYGUN YAPTILAR

Engelliler Günü hakkında konuşan Nazlıgül, “Bu hafta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü de vardı. Fakat bu sadece bir günle sınırlı kalıyor. Bu durum böyle oluşuyorsa aslında engelli olan bizleriz. Neredeyse 13 milyon engelli var. Bu kadar engelli vatandaşın olduğu bir ülkede bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Asıl önemli olan engellilerin, engelsiz bir yaşam geçirebilmesi adına kentsel dönüşümler geliştirmek gerekiyor. Kamu kurumundan evlere kadar engelli vatandaşlar için uygun durumlar oluşturulmalıdır. Kentimizde engelliler adına yapılan birkaç çalışma var ancak bunların sayısının arttırılmasını talep ediyoruz. Tabi rutin bir söz ama bizler de engelli adayıyız ve her an bizim başımıza da gelebilir” dedi.

DP MERKEZDE OLAN BİR PARTİDİR

1 Aralık günü Ankara’da yapılan parti toplantısından bahseden Nazlıgül, “81 ilden gelen partililerimiz orayı doldurdu. Son yıllarda gördüğüm en güzel olaylardan birisiydi. Gençlerin çoğunlukta olması ise beni umutlandırdı. DP’nin ve ülkenin olduğu konum konuşuldu. Gelecekte ülke için neler yapılabilir bu tartışıldı. Bunlardan birisi kesinlikle parlamenter sisteme geçişti. 70 yıl önce DP ile gelen parlamenter sistemin 70 yıl sonra yine DP ile gelebileceği konuşuldu. Merkezde olmak biraz daha zordur. DP ne sağ ne de sol bir partidir. Merkezde olan bir partidir. DP döneminde muhafazakar sağ bir seçmenin dini vecibeleriyle ilgili bir sıkıntısı olmadı. Sol seçmenin ise kendi yaşamına müdahale olmadan, kişisel hak ve özgürlüklerine saldırı olmadı” dedi.

"BU KISIR DÖNGÜNÜN BİTMESİ GEREKİYOR"

Sözlerini sürdüren Nazlıgül, “Kadın Kolları’nın kaldırılması kararı alındı. Bunun sebebi bizim partimizde kadınların zaten tüm kademelerde görev alması dolayısıyla ayrı bir kadın kollarına ihtiyaç olmadığı konuşuldu. TRT’nin özelleşmesinden ziyade özerkleştirilmesi gerektiği manifestolardaki maddelerden birisiydi. Yerel gündeme geldiğimizde elbette sıkıntılarımız bitmiyor. Önümüzdeki sene için büyükşehir belediyelerinin alacağı payın çok çok aşağılara ineceği söyleniyor. Bu alınacak hizmetlerin kalitesinin aşağı ineceğini gösteriyor. İstanbul’un Avrupa’dan mikro kredi alması gibi çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Bu kısır döngünün bitmesi gerekiyor” dedi.

"HER GEÇEN SEÇİMDE DAHA ÇOK MUHALEFETTE KALACAKLAR"

Yerel konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nazlıgül, “Düğün salonları 1 TL’ye indirildi. Aslında nasıl olduğu vatandaşı fazla ilgilendirmiyor. Kara kara düşünen çiftler bayram ediyor. Siyasilerin yaptığı kavgalar vatandaşın umurunda değil. Bu bir hizmettir. Kimin yaptığı önemli değil. Bu kavgalardan muzdarip olan kişiler de var. Cedit Mahallesi’ndeki vatandaşlar bu siyasi kavgalardan dolayı mağdur oluyor. Bu sorun çözülmedikçe, bir arada hareket edilmedikçe Cedit halkı mağdur olmaya devam edecek. Seçim bitti artık. Hizmet için kavgaların bir kenara koyulması gerekiyor. AK Partili arkadaşlar biraz alışamadı. Bu kadar yıldır iktidar olunca muhalefete çok alışamadılar. Ancak artık alışmaları gerekiyor. Her geçen seçimde daha çok muhalefette kalacaklar” dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE CİDDİ SORUNLARIMIZ BULUNUYOR"

Nazlıgül’ün ardından konuşan DP İzmit İlçe Başkanı İsmail Yazgan, “Geri dönüşüm konusunda ileri ülkeler farklı teknikler uygulanıyor. Devamı getirilebilir çevrimsel ekonomi konusu var. Her artık, her atık yeniden değerlendirilebilir. Ülke ekonomisi veya şehirciliğimizin ileri gitmesi için hedeflerimiz olması gerekiyor. Mevcut sistemde iç denetim mekanizmaları tamamen ölmüş durumdadır. Birileri dışarıdan bu yanlış gidiyor demeden düzelmeyen konular var. Denilse bile düzelmiyor. Kentsel dönüşüm konusunda da ciddi sorunlarımız bulunuyor. Aslında yapıların da bir geri dönüşüm zamanı var. Yapıları itibariyle 50 yıllık bir süreçte kullanım dışı kalıyor. Şehrimizde bu yapıların hangisinin bu süreleri doldurduğu çok belli değil. Bununla ilgili kayıtların da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.