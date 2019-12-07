Acurman adaylığını açıklıyor

Kongre takviminin netleşmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nde ilçe başkanlıkları için iddialı isimlerin adaylığını birer birer açıklaması bekleniyor. Başiskele ilçe örgütünün geçtiğimiz dönem milletvekili adayı olan Avukat Anıl Acurman’ın başkan adayı olması için baskı yaptığı geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.

YENİ PROJELER İLE AÇIKLAYACAK

Edinilen bilgilere göre parti tabanı tarafından gelen isteği kırmayacak olan Acurman’ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği bir organizasyon ile Başiskele için adaylığını açıklaması bekleniyor. Acurman’ın adaylık açıklamasında yönetiminde yer vereceği önemli isimler ile Başiskele’de CHP’ye yeni bir vizyon belirlemek adına yeni projeler olacağı iddia ediliyor.

YENİLİKLERİ İLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Özellikle gençlik kollarından bugüne dek örgütlerdeki hareketliliği ve yenilikleri ile adından sıkça söz ettiren Anıl Acurman’ın geçmiş dönemde yönetimlerde yer almamış isimlerin yanı sıra mevcut ilçe başkanı Arif Gökyıldız ve yönetiminden de birçok isimle yola devam edeceği öğrenildi.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

2009 yılında CHP’ye üye olan Anıl Acurman 2012 yılında gerçekleştirilen kongrede Başiskele İlçe Başkan Yardımcılığı görevine seçilmişti. 2 dönem bu görevi üstlenen Acurman24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen genel seçimde 5’inci sıradan Milletvekili adayı oldu.Genç siyasetçi Kandıra bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla adından uzun süre söz ettirmişti.

ANIL ACURMAN KİMDİR?

Anıl Acurman 1987 yılında İzmit’te doğdu. Öğrenimine 1993 yılında Özel Kocaeli Koleji’nde başladı. 1999 depremi sonrasında Kocaeli genelinde eğitimin aksaması sebebiyle öğrenimine İstanbul’da Özel Bilfen Koleji’nde devam etti. Lise öğrenimini gördüğü Maltepe Anadolu Lisesi’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004- 2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimini tamamladı.

2008 yılından bu yana Acurman Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmakta, bir yandan da İstanbul Üniversitesi SBE Kamu Hukuku alanında Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Cezai Sorumluluğu konulu yüksek lisans tezini hazırlamaktır. Anıl Acurman,24 Haziran 2018'de yapılan ve 27’nci Dönem Genel Seçimleri’ndeKocaeli’den 5’inci Milletvekili Adayı oldu.

Başarılı avukatın birçok hakemli dergi, kitap ve gazetede yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.