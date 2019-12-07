Hürriyet: Bugün rezaletin adı Şener İnce’dir

İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Şener İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ve beraberindekilerin Fethiye Köyü’nde bulunan camiiye ayakkabı ile girdiklerini öne sürerek “CHP zihniyeti yine aynı yüzünü bu sefer İzmit’te göstermiştir. Daha dün ahıra çevrilen camilerin sızınısı unutamadan, bugün yine ahıra girer gibi, alnımızı secdeye koyduğumuz, her bir karışını mübarek bildiğimiz, Allah’ın Beyti dediğimiz camimize ayakkabı ile girme gafletini gösterenlerin bu millete ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha gördük” ifadelerinde bulundu.

“KÖYÜN ARDİYESİ OLARAK KULLANILMAKTADIR”

Köy muhtarı İsa Altıntaş iddiaları yalanlarken İzmit Belediyesi söz konusu iddia hakkında ,”İddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu alan köye cami yapıldıktan sonra mescit özelliğini yitirmiş ve köyün ardiyesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca geçtiğimiz seçimlerde aynı alanda sandık konulmuş ve vatandaşlarımızı oylarını o alanda kullanmışlardır. Alanın vatandaşlar tarafından daha etkin kullanılması için köy evi olarak projelendirme çalışmaları da sürdürülmektedir” dedi. Açıklamaların ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün İzmit Belediyesi makam toplantı odasında iddialar ile ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Başkanvekili Hüseyin Acurman, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, meclis üyeleri ve muhtarlar katılım sağladı.

“KARABAŞ YALANI GİBİ SENARYOLAR”

Hürriyet yaptığı açıklamada, “Sabah esnafla kahvaltı yaparken üzülerek karşıladığımız İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce’nin iftirası nedeniyle açıklamada bulunuyoruz. Gerçekten bu iftiralara karşı sessiz kalmayacağız. Bu iftira zihniyetine karşı mücadele etmek boynumuzun borcu. Bir daha da böyle münasebetsiz, ahlaksız yaklaşımlara da sessiz kalmayacağımızın göstergesi bu fotoğraflar olacak. Aynı Kabataş yalanı gibi bu senaryoları daha önce gördük. ne zaman halkımız için iyi bir şey yapsak, meclisten olumlu bir karar çıkartsak baş edemeyecekleri için hemen bir kumpas yoluna başvuruyorlar. O iftiraların da bugün altına kalacaklar” dedi.

"CAMİ DEDİKLERİ YERDE YATAK VAR"

Şener İnce’yi aradığını söyleyen Hürriyet, “Burada bir vatandaşımız oy kullanıyor. Oraya devlet sandık koymuş. Orası cami değil. Orası işçilerin kalma yeri olarak ardiye deposu olarak kullanılan, bizim de tadilatına giriştiğimiz, halkımız toplantı yapabilsin diye gittiğimiz bir yer. Bugün Şener İnce’yi arayıp sordum. Siz camide seçim mi yapıyorsunuz dediğimde ‘Benim haberim yok nerden bileyim’ diyor. Senin bundan haberin yok kalkmışsın bize iftira atıyorsun cahil. Cami dedikleri yerde yatak var. Sandalyeler, malzemeler konulmuş. 10 yıldır ardiye olarak kullanılan bir yer. Kapıdan girerken ‘ayakkabılarımızı çıkartıyor muyuz’ diye sorduk onlar da “Halı komple ıslak, biz yıllardır ardiye olarak kullanıyoruz” dediler” şeklinde konuştu.

“KENDİ İMANLARINI BİR SORGULASINLAR”

İnce’nin özür dilemek zorunda olduğunu belirten Hürriyet, “Niye başını kapatmadın diyorlar. Ya orada ibadet yok, bomboş. O anda herhangi bir okuma yok bir şey yok. Bunun böyle olduğunu bir hoca nasıl bilmez. Biliyor da işlerine gelmez. AK Partili meclis üyesi Şener İnce, Fethiye Halkı köy halkına yalan söyleyerek resmen iftira atmıştır. İzmit’e Şener İnce, Fethiye köyü halkından, İzmit halkından, muhtarlarımızdan özür dilemek zorundasın. Bu özrü dileyene kadar gerek mecliste, gerekse kamuoyunda bu konuyu sürekli işlemeye devam edeceğiz. Hiçbir iftiranın altında kalacak değiliz. Yetim hakkı yiyenlere, hırsızlara göz yumanlar, milletimiz bu kadar sıkıntı çekerken ahlaksızlık yaparken bize öğretecekleri, Fetulah Gülen için camide program düzenleyenleri, siyasi program yapanların bize öğretecekleri bir şey yoktur. Biz imanı da ahlakı da çok iyi biliyoruz. Peygamber efendimiz ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ diye buyuyor. Geçmişte hocalık yapmış AK Partili Şener İnce’ye yalan atmak, ahlaksızca bir iftira atmak yakıştı mı? Ahlak bu mudur? Siyaset bu kadar ucuz olmamalı, bu kadar ayaklar altına alınmamalı. Hoca diye geçinenler eğer bu surelerden haberleri yoksa bence kendi imanlarını bir sorgulasınlar” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Suç duyurusunda bulunacağını belirten Hürriyet, “Siyaset o kadar gözlerini karartmış ki siyaseten nasıl zarar veririz, baştan beri karalama kampanyasıyla mücadele ediyorlar. Bu milletin hayrına, hizmetine olacak şeylerle çıkın karşıma. Milletimiz için ne yaparız diye ter dökerken bu iftiralar yakışmıyor. Bin kez sesleniyorum: Şener İnce çıkıp özür dilemek zorunda. Sadece özür diletmeyeceğiz. Pazartesi saat 10.00’da halkı kin ve nefrete sürükleyenler yargı önünde hesap vermeleri için suç duyurusunda bulunacağım. Bugün rezaletin adı Şener İnce’dir. Bizim alnımız açık, vicdanımız rahat. Bu tür şeylere asla sessiz kalmayacağımı bilsinler. Bundan sonra iftiraya başvuracak arkadaşlar bir kere değil bin kere düşünsünler. Bedeli var ve bedelini ödeteceğim. Bunun peşini bırakmayacağım. Dini siyasete, ticarete ahlak edenlerden tabi ki ahlaklı bir şey yapmalarını beklemiyoruz. 10 senedir o caminin etrafına kimse dokunmamış, biz el atarak düzenlemeyi yaptık, insanları çamurdan kurtardık. O gün oraya da tam olarak yapılmış mı eksik bir şey var mı diye bakmaya gittik. 10 yıldır bu insanları çamurun içinde ibadete zorladıklarını bi düşünsünler. Biz her bölgemize eşit şekilde davranıyoruz. Bu kent ölmüş ağlayanı yok halen nelerle uğraşıyorlar” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“BİZİ KARALAMAK İÇİN YAPTI”

Fethiye Köyü Muhtarı İsa Altıntaş söz konusu iddia hakkında, “Yapılan bu olay Şener İnce’nin bizi karalamak için yaptığı bir olaydı. Burada ayakkabıyla girmek diye bir şey yoktur. Serada gönüllü arkadaşların kaldığı bir yerdir. Hürriyet kendisi sordu ayakkabılarla giriliyor mu diye. Burası ardiye girebilirsiniz dedi. Bu tamamen bir iftiradır. Bu iftiradan dolayı Şener İnce’den mahallem adına özür dilemesi bekliyorum” dedi. Bekirpaşa Mahallesi Muhtarı Cihan Önen ise, “Yıllarca köy halkının burada oy kullandığını, halıların ıslak olduğunu muhtarımız ve köy azalarımız söyledi. Biz yine sorduk. Buranın ayakkabılar ile girildiğini, vatandaşların oy kullandığı, toplantı yaptığını söyleyince girdik. Şener İnce bizleri ötekileştirerek halkımıza karşı kışkırtmıştır. Özür dilemesini bekliyorum ve şiddetle kınıyorum” ifadelerinde bulundu.

“ABDESTİNİ TAZELESİN”

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, “Serayla uğraşan işçiler kalıyor. Ayakkabılarımızı çıkartalım mı sorusuna muhtarım ayakkabı ile girebileceğimizi ifade etti. Orayı nasıl değerlendirebiliriz şeklinde oranın incelenmesi yapıldı. Meclis üyesinin yaptığı açıklamada “Camiye ahıra girer gibi yazısı” Fethiye halkını ve muhtarları rencide etmiştir. Biz camiye nasıl gireceğimizi çok iyi biliriz. Şener İnce kendi abdestini bi tazelesin, bir daha gözden geçirsin. Kamuoyundan ve köy halkından özür dilemelidir. Asla siyasi bir amacımız yoktur. Bir din adamına böyle bir iftirayı yakıştıramadım” dedi.

Kulmahmut Mahalle Muhtarı Turgay Oruç ”Yıllardan beri gözardı edilmiş bir yer. İncelemelerde bulunduk, gerçekten güzel olmuş. Ben kendi şahsi olarak oraya 1 yıl önce de ayakkabılarımla girdim. Atıl bir şekilde duruyor. Benim üzüldüğüm tek nokta, biz vatandaşa hizmet etme noktasındayız ama biz böyle gereksiz şeylerle uğraşıyoruz. Bunca insanın bir dünya işi, gücü var. Gerekli kişilerin çıkıp özür dilemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından köy ziyaretiyle ilgili video gösterimi yapıldı.