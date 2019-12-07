Hürriyet suç duyurusunda bulunacak

İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Şener İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ve beraberindekilerin Fethiye Köyü’nde bulunan camiiye ayakkabı ile girdiklerini öne sürerek “CHP zihniyeti yine aynı yüzünü bu sefer İzmit’te göstermiştir. Daha dün ahıra çevrilen camilerin sızınısı unutamadan, bugün yine ahıra girer gibi, alnımızı secdeye koyduğumuz, her bir karışını mübarek bildiğimiz, Allah’ın Beyti dediğimiz camimize ayakkabı ile girme gafletini gösterenlerin bu millete ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha gördük” ifadelerinde bulundu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Suç duyurusunda bulunacağını belirten Hürriyet, “Siyaset o kadar gözlerini karartmış ki siyaseten nasıl zarar veririz, baştan beri karalama kampanyasıyla mücadele ediyorlar. Bu milletin hayrına, hizmetine olacak şeylerle çıkın karşıma. Milletimiz için ne yaparız diye ter dökerken bu iftiralar yakışmıyor. Bin kez sesleniyorum: Şener İnce çıkıp özür dilemek zorunda. Sadece özür diletmeyeceğiz. Pazartesi saat 10.00’da halkı kin ve nefrete sürükleyenler yargı önünde hesap vermeleri için suç duyurusunda bulunacağım. Bugün rezaletin adı Şener İnce’dir. Bizim alnımız açık, vicdanımız rahat. Bu tür şeylere asla sessiz kalmayacağımı bilsinler. Bundan sonra iftiraya başvuracak arkadaşlar bir kere değil bin kere düşünsünler. Bedeli var ve bedelini ödeteceğim. Bunun peşini bırakmayacağım. Dini siyasete, ticarete ahlak edenlerden tabi ki ahlaklı bir şey yapmalarını beklemiyoruz. 10 senedir o caminin etrafına kimse dokunmamış, biz el atarak düzenlemeyi yaptık, insanları çamurdan kurtardık. O gün oraya da tam olarak yapılmış mı eksik bir şey var mı diye bakmaya gittik. 10 yıldır bu insanları çamurun içinde ibadete zorladıklarını bi düşünsünler. Biz her bölgemize eşit şekilde davranıyoruz. Bu kent ölmüş ağlayanı yok halen nelerle uğraşıyorlar” diye konuştu.