Kocaelispor'lu taraftarlar yarın oynanacak Ağrıspor-Kocaelispor maçında trübünden desteğini göstermek için bugün Ağrı'ya gitti. Yeşil Siyahlılar, uçakla doğu iline giderken, 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Kocaelispor'un Ağrıspor'la karşılaşması yarın 13.00’de başlayacak.
Bugün 14:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:33 TSİ
Taraftar Ağrı'da
Kocaelispor'lu taraftarlar yarın oynanacak Ağrıspor-Kocaelispor maçı için Ağrı'ya gitti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz