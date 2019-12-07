Genç Açı 20 yaşında

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyle, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gürsoy Değirmencioğlu, öğretim üyelerinden Doç. Dr. İhsan Karlı, Doç. Dr. Selma Koç Akgül, Dr. Aysel Çetinkaya, Dr. Selahattin Okuroğlu, Dr. Yusuf Budak başta olmak üzere ve fakültede görevli öğretim ve araştırma görevlilerinin yanısıra çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

PROF. DR. BAŞTÜRK’TEN “TEŞEKKÜR”

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk konuşmasına gazetenin 20. Yılını kutlayarak başladı. 20 yılda çok hocanın ve öğrencinin gazeteye emek verdiğini söyleyen Baştürk, “Burada bir araya gelmek isteyen 20. yılını kutlamamızda bize destek olan öncelikle Dekanımız Nigar hocamıza ve bu etkinliği organize etmemizde destek olan Uzem birimimiz ve Yusuf Hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Genç Açı gazetesinde ben Instagram’da paylaştım görenler görmüştür. Gazetenin İlk sayısının künyesinde ismim de varmış bunu görmek ayrıca çok mutlu edici bir şey, biz arşivi tararken bunu bulduk. Buradan çok sayıda hocamız gelip geçti ve bu gazeteye emek verdi. Bir kısmı emekli oldu bir kısmı şu anda başka kurumlarda görev yapmaya ve öğrenci yetiştirmeye devam ediyorlar” dedi.

“BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPMIŞIZ”

”Birlikte üretmenin çok keyifli ve güzel bir duygu olduğunu” ifade eden Prof. Dr. Baştürk, “Demek ki öğrencilerimiz ile birlikte güzel işler yapmışız, üretmişiz ve geriye de bu anılar kalmış. Şimdi arşive baktığımızda bazen güldük, bazen duygulandık, kimler gelmiş geçmiş, çok sayıda ödül almışız, çok güzel isimleri gazetemizin sayfalarına konuk etmişiz. Ayrıca haber ajansımızda konuk olmuşlar ve söyleşiler yapmışlar. Burada mezunlarımız ya da hala mezun olmamış ama genç açıya çok emek vermiş, bizi bırakmak istemeyen öğrencilerimizi görüyorum sanıyorum onlar hiç ayrılmak istemiyorlar bizden. Sizlerle bir arada olmak çok keyifli iyi ki bu gazeteye emek verdiniz, iyi ki birlikte çalıştık. Nice 20. Yılları kutlamayı diliyorum, tekrar geldiğiniz için teşekkürler” diyerek sözlerini tamamladı.

20.YIL PASTASI

Öte yandan etkinlikte Genç Açı gazetesinin bu güne kadar yayınlanan 75 sayının sergisi öğrenciler ve akademisyenler tarafından ilgiyle incelendi. Etkinlik GençAçı gazetesinin ürettiği haberin yer aldığı fotoğraf gösterimi ile devam etti. Genç Açı’ya emek vermiş ve mezun olmuş öğrencilerin gönderdiği videoların gösterimi ardından ise gazete ekibinin öğrencileri tarafından hazırlanan 20. yaş pastası, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki ile Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk tarafından kesildi. Etkinlik İletişim Fakültesi öğrencilerinden Nilüfer Balcı ve Fatih Sezer’in yaptığı müzik dinletisi ile sona erdi.