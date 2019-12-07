Erenkaya: Sadece Kocaeli değil Türkiye’ye örnek bir tesis  

İzmit Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden, alt yapısı ile hayli öne çıkan kulüplerden Kullarspor’un göz kamaştıran tesislerini gezdi. Erenkaya’yı Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, İlimtepe Kullar Genel Koordinatörü Metin Özkan, yöneticiler Tekin İlgün, Süleyman Sak, Burak Civelek, ve Fatih Altıntaş samimi bir şekilde konuk ederken, Başkan Altıntaş tesisler hakkında Erenkaya’ya detaylı bilgiler verdi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR TESİS

Yaklaşık 2 saatlik buluşmada Kullarspor Meydan Kafe ve Restoran, Kullarspor Merkez Büfe, Kullarspor Çay Ocağı ve diğer vizyon projelerle hakkında da bilgi alan Erenkaya “Kullarspor sınırlarını fazlası ile aşmış. Sadece Kocaeli’ye değil, ülkeye örnek olan bir proje ile karşı karşıyayım. Başta Fahri başkanım olmak üzere böylesi bir tesisi ve sabit gelir getirici projeleri hayata geçirme noktasında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARA YAPILAN YATIRIM ÇOK KIYMETLİ

Kulüplerin ayakta kalması için sabit gelirlere ihtiyacı olduğunu ifade eden Erenkaya “Bizler spor adamıyız. Politikacıların işi ayrı bizim ayrıdır. Önceliğimiz çocuklarımıza yapılan yatırımları teşvik etmektir. Kullar’da da böylesi bir durum söz konusu. Kullarspor’un muhteşem tesislerinin giderleri muhakkak ki fazladır. Bunun için belediyelerin kapılarını aşındırmak yerine kendi kaynaklarını kendi projeleri ile üretiyorlar. Çok saygı duyulacak bir iş bu. İnşallah herkes böyle bir modeli örnek alır. Bence buraya gelmeli ve Fahri başkanımı, Tekin Bey’i, Süleyman, Burak ve diğer yönetici kardeşlerimi dinlemeliyiz” ifadelerine yer verdi.