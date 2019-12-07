Belediye Derince Karşıyaka'yı Gölcük Kelkit'i ağırlıyor

3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derince, hem kendisi hem de Kocaelispor için önem taşıyan maçta Karşıyaka’yı konuk edecek. Kozan deplasmanında 2 puanı son anda bırakan Derince ekibi, seriyi sürdürmek adına Karşıyaka’yı yenmek istiyor. 3.Lig 3.Grup temsilcilerinden Gölcükspor ise Batman deplasman zaferinden sonra bugün sahasında Kelkit ile karşılaşıyor. Sadi Tekelioğlu ile bir ivme yakalama umudu veren takım, iç sahada kazanamamam stresini kırmak istiyor. Guptaki bir diğer Kocaeli temsilcisi Darıca ise şampiyonluğun iddialı takımı Karacabey’e konuk olacak. Üç maç da saat 13.30’da başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz