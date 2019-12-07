Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:48 TSİ- Spor G: Bugün 14:50 TSİ

Barış Çoban: İstifa etmedim

Bölgesel Amatör Futbol Ligi takımlarından Başiskele Doğantepespor’da teknik adam Barış Çoban görevinin başında olduğunu ifade etti.
mask

Bölgesel Amatör Futbol Ligi takımlarından Başiskele Doğantepespor’da teknik adam Barış Çoban görevinin başında olduğunu ifade etti. “Doğantepespor’da neler oluyor” başlıklı haberimiz üzerine açıklama yapan genç teknik adam “Doğantepespor’daki görevim devam ediyor. Her hangi bir istifa durumum söz konusu değil. Sezon sonuna kadar görevimin başındayım” dedi.

 

Bugün 14:48 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi! mask
Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi!
Ağrı yolcusu kalmasın!.. mask
Ağrı yolcusu kalmasın!..
‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’ mask
‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’
Bizim gençler sıkı takipte mask
Bizim gençler sıkı takipte
Çatlıların Turnuvası’nda şampiyon Çöğender!.. mask
Çatlıların Turnuvası’nda şampiyon Çöğender!..
Turkuvaz müthiş denge mask
Turkuvaz müthiş denge
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL