Barış Çoban: İstifa etmedim

Bölgesel Amatör Futbol Ligi takımlarından Başiskele Doğantepespor’da teknik adam Barış Çoban görevinin başında olduğunu ifade etti. “Doğantepespor’da neler oluyor” başlıklı haberimiz üzerine açıklama yapan genç teknik adam “Doğantepespor’daki görevim devam ediyor. Her hangi bir istifa durumum söz konusu değil. Sezon sonuna kadar görevimin başındayım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz