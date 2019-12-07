Barış Çoban: İstifa etmedim

Bölgesel Amatör Futbol Ligi takımlarından Başiskele Doğantepespor’da teknik adam Barış Çoban görevinin başında olduğunu ifade etti. “Doğantepespor’da neler oluyor” başlıklı haberimiz üzerine açıklama yapan genç teknik adam “Doğantepespor’daki görevim devam ediyor. Her hangi bir istifa durumum söz konusu değil. Sezon sonuna kadar görevimin başındayım” dedi.