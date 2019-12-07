Denizliköyü sahaya çıkmadı!

İlimiz amatöründe maç iptalleri, maça çıkılmamalar ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada 7 Aralık Cumartesi günü (Dün) Metin Oktay Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Gebzespor - Gebze Denizliköyü 1. Küme U-19 maçı Denizliköyü’nün müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi.