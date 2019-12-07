Tavşantepespor U-14 ve U-12 takımları bu hafta almış oldukları galibiyetlerden sonra İzmit Endüstri Meslek Lisesi karşısında kısa bir süre faaliyet vermeye başlayan Express Yaprak Döner Bursa Döner Restoran’dabir araya geldiler. Kırmızı Beyazlılar “Bizlere destek olan ve misafir eden Kocaeli Jeneratör ile Express Yaprak Döner Bursa işletmelerinin sahibi Tolga Dal ve ortağı Fatih Uzun'a çok teşekkür ediyoruz. Yeni açılan ve lezzetli döner çeşitlerinin olduğu işletmenin hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.
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Tavşantepespor, Express Döner’de buluştu
Tavşantepespor U-14 ve U-12 takımları bu hafta almış oldukları galibiyetlerden sonra İzmit Endüstri Meslek Lisesi karşısında kısa bir süre faaliyet vermeye başlayan Express Yaprak Döner Bursa Döner Restoran’dabir araya geldiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz