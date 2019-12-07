Tavşantepespor, Express Döner’de buluştu

Tavşantepespor U-14 ve U-12 takımları bu hafta almış oldukları galibiyetlerden sonra İzmit Endüstri Meslek Lisesi karşısında kısa bir süre faaliyet vermeye başlayan Express Yaprak Döner Bursa Döner Restoran’dabir araya geldiler. Kırmızı Beyazlılar “Bizlere destek olan ve misafir eden Kocaeli Jeneratör ile Express Yaprak Döner Bursa işletmelerinin sahibi Tolga Dal ve ortağı Fatih Uzun'a çok teşekkür ediyoruz. Yeni açılan ve lezzetli döner çeşitlerinin olduğu işletmenin hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.