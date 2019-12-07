SAL-A’da 4 maç nefis maç var

Köseköy Stadı’nda kozlarını paylaşacak iki takımın bu müsabakası saat 18.00’de başlayacak. İkinci sırada 19 puanla averajla yer alan Çınarlıspor, zorlu deplasmanda Gebze Hidroparks Tayfunspor ile puan mücadelesi verecek. Metin Oktay’daki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Üçüncü sırada, yer alan Arslanbey GB., 14 puanla dördüncü sırada bulunan Başiskele Damlarspor’u ağırlayacak. Bu maç ise Arslanbey Stad’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. Beşinci sırada 13 puanla yer alan İhsaniyespor, 8’nci sırada 10 puanda bulunan Bağdatspor’u konuk edecek. Bu maç da İhsaniye Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak.