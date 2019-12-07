1-D’de Yavuzspor fırtınası

Kocaeli 1.Küme Amatör Futbol Ligi D Grubu’nda bugün 4 maç oynanacak. D Grubu’nda 32 puanla namağlup liderliğini sürdüren Derince Yavuzspor, 10’uncu sırada ve 7 puanı bulunan Eşmespor’a konuk olacak. Bu maç Derbent Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak. İkinci sırada 29 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Harb İşspor, 19 puanla 5’nci sırada bulunan Seka Doğanspor’u konuk edecek. Maç Kavaklı’da oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak. Üçüncü sırada Alikahya Belediyespor ise 9’ncu sırada 8 puanda olan Taşköprü Birlikspor’u Cephanelik’te ağırlayacak. Bu maç saat 19.00’ da başlayacak. Dördüncü sırada bulunan Bekirpaşa Başaranspor ise 7’nci sırada 13 puanı bulunan Çayırova Menderes ile Cephanelik’te konuk edecek. Bu karşılaşmaysa saat 15.00’te başlayacak.

1-B’DE 4 TAKIM 24 PUANDA…

1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda 4 takımın aynı puanda olması, şampiyonluk yarışının derecesini göstermeye yetiyor. Mertspor 24 puanla ve averajla lider durumda bulunurken, 8’nci sırada yer alan Gebze Sultan Orhanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç Beylikbağı Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. İkinci sırada 24 puanla zirveyi zorlayan Tavşancıl, küme düşme potasında yer alan Gebze Denizliköyüspor’a konuk olacak. Bu karşılaşma Metin Oktay Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. 24 puanlı üçüncü takım Yazlıkspor ile dördüncü İzmit Gültepespor arasındaki maç ise adeta final gibi bir maç olacak. Karşılaşma, Derbent Stadı’nda ve saat 15.00’te başlayacak. Beşinci sırada 19 puanla yer alan Kavaklıspor, 9’ncu sırada Derince Birlikspor’u ağırlayacak. Bu maç Kavaklı’da oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. Altıncı sırada 15 puanlı Körfez Esenspor, 10’ncu ve sonuncu sırada 7 puanda bulunan Kocaeli Nusretiyespor ile karşılaşacak. Bu maç da maç Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.00’te başlayacak. (Ahmet Akay)