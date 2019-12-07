Kocaeli Bayan Kulübü Ataşehir’e konuk oluyor

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü geçen hafta deplasmanda lider G.Antep ALG takımına 2-1 mağlup oldu. Lider karşısında başarılı futbol oynayan ekip, rakibini zorlamasına rağmen, istediği puanı alamadı. Temsilcimiz bugün yine deplasmanda, İstanbul Ataşehir ile Yenisahra Stadı’nda oynayacak. Bu karşılaşma saat 12.30’da başlayacak. Kocaeli Bayan futbol takımı, maça günü-birlik gidecek. Gelecek hafta liglere bir hafta ara verilecek. Milli maç nedeniyle bir haftalık boşlukta özel maç yapılacak. Temsilcimiz 22 Aralık Pazar günü ise Adana ile İzmit’te oynayacak.