Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü geçen hafta deplasmanda lider G.Antep ALG takımına 2-1 mağlup oldu. Lider karşısında başarılı futbol oynayan ekip, rakibini zorlamasına rağmen, istediği puanı alamadı. Temsilcimiz bugün yine deplasmanda, İstanbul Ataşehir ile Yenisahra Stadı’nda oynayacak. Bu karşılaşma saat 12.30’da başlayacak. Kocaeli Bayan futbol takımı, maça günü-birlik gidecek. Gelecek hafta liglere bir hafta ara verilecek. Milli maç nedeniyle bir haftalık boşlukta özel maç yapılacak. Temsilcimiz 22 Aralık Pazar günü ise Adana ile İzmit’te oynayacak.
Bugün 14:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:56 TSİ
Kocaeli Bayan Kulübü Ataşehir’e konuk oluyor
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü geçen hafta deplasmanda lider G.Antep ALG takımına 2-1 mağlup oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz