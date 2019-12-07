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İhsaniye İnegöl’ü konuk ediyor

İhsaniyespor, bugün İnegöl takımını konuk ediyor.
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Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 2.Grup’ta ilimizi temsil eden İhsaniyespor, bugün İnegöl takımını konuk ediyor Edirne deplasmanında zaferle dönen kızlar, bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Müsabaka saat 14.00’te başlayacak ve Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanacak.

 

08.12.2019 KOCAELI (GÖLCÜK 17 AĞUSTOS) 14:00 GÖLCÜK İHSANİYE- İNEGÖL VOLEYBOL

Dün 23:00 TSİ - Spor

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