Ayak tenisi turnuvasında ödüller sahibini buldu!

Büyük çekişmeyle gerçekleşen karşılaşmalardan sonra ödül töreni, Gölcük Spor Salonu’nda yapıldı. Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, belediye birim müdürleri ve öğrenciler katıldı.

KUPA VE MADALYALARI VERİLDİ

Lise Genç Erkekler kategorisinde 1. olan İhsaniye Meslek Teknik Anadolu Lisesi, 2.olan Atatürk Anadolu Lisesi, 3.olan Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi’ne; Ortaokul Yıldız Erkekler kategorisinde 1. olan Yazlık Tabosan Ortaokulu’na, 2. olan Gölcük Ortaokulu’na, 3.olan Atatürk Ortaokulu’na kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.