Dağcı ve çevreci Rıdvan Şükür, Dilovası Belediyesi sınırları içinde yer alan Demirciler Köyü’nde az bilinen Demirciler Şelalesi ve değirmenin de bulunduğu yürüyüş rotasını yürüdü. Gebze ve Dilovası çevresinin en eski köylerinden Demirciler Köyüne davet edilen Şükür, ekolojik sistemin en doğal haliyle bozulmadan korunduğu Değirmen rotasını tamamladı. Kış aylarında olmasına rağmen sonbaharın bütün mevsim güzelliklerinin yaşandığı çevrenin insana huzur verdiğini söyleyen Şükür, şelalenin koruma altına alınmasının bir gereklilik olduğunu ifade etti. Şehrin yanı başında ama şehrin atmosferinden uzan bir doğa içindeki yürüyüş rotasının bozulmadan piknikçilerden korunmasının önemli olduğunu ifade etti.
Bugün 14:59 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:00 TSİ
Rıdvan Şükür, Demirciler Köyü Değirmen Rotası’nı yürüdü
Dağcı ve çevreci Rıdvan Şükür, Dilovası Belediyesi sınırları içinde yer alan Demirciler Köyü’nde az bilinen Demirciler Şelalesi ve değirmenin de bulunduğu yürüyüş rotasını yürüdü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz