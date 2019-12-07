Rıdvan Şükür, Demirciler Köyü Değirmen Rotası’nı yürüdü

Dağcı ve çevreci Rıdvan Şükür, Dilovası Belediyesi sınırları içinde yer alan Demirciler Köyü’nde az bilinen Demirciler Şelalesi ve değirmenin de bulunduğu yürüyüş rotasını yürüdü. Gebze ve Dilovası çevresinin en eski köylerinden Demirciler Köyüne davet edilen Şükür, ekolojik sistemin en doğal haliyle bozulmadan korunduğu Değirmen rotasını tamamladı. Kış aylarında olmasına rağmen sonbaharın bütün mevsim güzelliklerinin yaşandığı çevrenin insana huzur verdiğini söyleyen Şükür, şelalenin koruma altına alınmasının bir gereklilik olduğunu ifade etti. Şehrin yanı başında ama şehrin atmosferinden uzan bir doğa içindeki yürüyüş rotasının bozulmadan piknikçilerden korunmasının önemli olduğunu ifade etti.