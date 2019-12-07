Uzun yıllar Bekirderespor’da futbol oynayan ve şampiyonluklar yaşayan başarılı futbolcu Erdinç Baki unutulmadı. Geçmiş dönemlerde başkanlık görevinde de bulunan eski kaptan Erdinç Baki Bakilerman’a, Bekirderespor Başkanı ve kaptanı Sabri Yıldız, 45 yıl hediyesi saati takdim etti. Baki’ye, desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Kulüp tesislerinde yapılan plaket ödül töreninde yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
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Bekirderesporlular, eski futbolcusunu unutmadı
Uzun yıllar Bekirderespor’da futbol oynayan ve şampiyonluklar yaşayan başarılı futbolcu Erdinç Baki unutulmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz