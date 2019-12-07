Bekirderesporlular, eski futbolcusunu unutmadı

Uzun yıllar Bekirderespor’da futbol oynayan ve şampiyonluklar yaşayan başarılı futbolcu Erdinç Baki unutulmadı. Geçmiş dönemlerde başkanlık görevinde de bulunan eski kaptan Erdinç Baki Bakilerman’a, Bekirderespor Başkanı ve kaptanı Sabri Yıldız, 45 yıl hediyesi saati takdim etti. Baki’ye, desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Kulüp tesislerinde yapılan plaket ödül töreninde yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.