At bir düşeş Körfez’im!..

Geride bıraktığımız haftayı dinlenerek geçen Kocaelispor lige döndü. Hafta arasındaki antrenmanlarını neşe içinde yapan Yeşil Siyahlılar bugün Ağrı 1970 ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu maç saat 13.00’te başlayacak. Yeşil Siyahlılarda cezalı olan Yakup Alkan ve Serdar Ümit Deniz forma giyemeyecek. Ağrı’da ise cezalı Yakup Kayış ile ameliyat olan Hamdi Dereli yok.

DİNÇEL’İN 11’İ

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in kritik maça nasıl bir kadro ile çıkacağı merak ediliyor. Serdar Ümit’in yokluğunda Sefa’nın maça 11’de başlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. 5 maçlık galibiyet serisinde kanatlardaki Gökdeniz ve Burak Süleyman’dan hayli verim alan Dinçel’in kale, savunma ve orta saha kurgusunda bir değişiklik yapmayacağı düşünülüyor. İzmit’teki son antrenmanda özel olarak son vuruş çalışan Gökay’ın, Yakup’un yerine forvette maça başlayacağı öngörülüyor.

1.320 KİLOMETRE

Ağrı’da bugün parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık 1 derece. Hodrimeydan.tv’nin internet üzerinden canlı yayın yapacağı maç sentetik halı ile kaplı zeminde oynanacak. Ağrılı taraftarların 10 bin kişilik Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı’nı doldurması beklenirken, yaklaşık 100-150 kadar Kocaelispor taraftarının da mücadeleyi 1.320 kilometre uzaklıktaki deplasmanda izleyeceği tahmin ediliyor.

İKİ TANIDIK VAR

Kocaelispor maçtan iki gün önce Ağrı’ya gitti. Ağrıspor taraftarının karşıladığı Yeşil Siyahlılar, Cuma akşamı da Naim filmini Ağrı’da hep birlikte izledi. Kocaelispor ile oynayacağı maçın ardından sezonun ilk yarısını tamamlayacak olan ve teknik adamı İskender Eroğoğlu’nun tribünde yer alacağı Ağrı 1970’te Gölcükspor’un eski orta saha oyuncularından Cemal Doğu ve yine Gölcükspor’un eski kalecilerinden Gökhan Yenigün de forma giyiyor.

SON 5 MAÇLARINI KAYBETMEDİLER

3. Lig 2. Grup’ta son 5 maçta yenilgi almayan 3 takım var. Bu takımlardan ikisi kozlarını paylaşıyor. Kocaelispor son 5 maçın tamamını kazandı, Ağrı ekibi ise son 5 maçta 3 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. 5 maçtır bileği bükülmeyen diğer takım ise Belediye Derincespor. Doğu temsilcisi Ağrı’nın geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandığı Erok maçı da dikkat çekti. Bu maç Ağrı ekibinin 50 yıllık tarihindeki ilk İstanbul deplasmanıydı.

ONLAR İÇERİDE, BİZ DIŞARIDA

Kocaelispor grupta deplasmandaki en iyi takım. Yeşil Siyahlılar 7 dış saha maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 de beraberlik ile 13 puan topladı. Kocaelispor deplasmanda attığı 13 golle dış sahada en çok atan takım. Ağrı 1970 isegrupta 27 gol atan Kocaelispor’un ardından attığı 22 golle, Turgutlu ile birlikte en çok atan ikinci takım. Sarı Lacivertliler, 7 iç saha maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi elde etti. Maçı İstanbul’dan Sercan Yılmaz yönetecek. Ağrı – Kocaeli maçı Yılmaz’ın bu sezonki ikinci maçı olacak.

MAÇIN KÜNYESİ

AĞRI 1970

KOCAELİSPOR

STAT: Vali Lütfi Yiğenoğlu

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Fettah Yiğit, Uğur Aydoğdu

SAAT: 13.00

HAVA: 1 derece parçalı bulutlu

AĞRI 1970

FURKAN KELEŞ

FERAT YAŞAR

BERK KAL

SEYİT GAZANFER

FURKAN KOPUZ

EROL CAN AKDAĞ

TOLGA YILDIZ

OĞUZHAN YILDIRIM

GÖKHAN ÖZER

ÖZGEN ERDEM

CEMAL DOĞU

KOCAELİSPOR

ERCÜMENT KAFKASYALI

SEMİH KARADENİZ

ERDİNÇ KARAKAŞ

TAHA BATUHAN YAYIKÇI

KEMAL CAN AYDEMİR

MESUT ÖZDEMİR

SEFA NARİN

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

BURAK SÜLEYMAN

TALHA MAYHOŞ

GÖKAY YA DA FERİDUN